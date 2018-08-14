14 августа: Пчеломонстры и солнечный шашлындос

Доброе утро! Вот бы так сейчас, а не на работу:

Погода в Туле на сегодня:

Нас ждет отличный денек!

9 секунд захватывающей дух красоты.

Видео метеорного потока Персеиды, который можно видеть в небе августовскими ночами:

Милота дня.

Пуранец Рикардо Лазо забрал бездомного щенка, которого нашел в Сочи во время чемпионата мира по футболу.

26 июня после окончания матча Австралия — Перу Лазо обнаружил в своей гостинице в Сочи бездомную собаку. «Они полюбили друг друга с первого взгляда»… Но самолет был уже на следующее утро, и оформить все необходимые документы и справки для собаки в такой короткий срок — нереально. На помощь Рикардо пришли волонтеры местного собачьего приюта.

Собака по кличке Бусинка выдержала карантинный период, прошла вакцинацию и получила международный ветеринарный паспорт. На прошлой неделе, 10 августа, Рикардо в Москве наконец воссоединился с Бусинкой и забрал ее в Перу:

Новости! Сегодня про птиц и немножко про насекомых.

С этой недели в одном из французских парков начнут работать грачи — птицы будут собирать окурки и другой мусор. Шесть грачей, натренированные для работы в парке, будут получать кусочек пищи из небольшой коробки — каждый раз, когда принесут окурок или какой-либо другой мусор. Как конкретно тренировали грачей, не сообщается. По словам президента парка, цель не только в сборе мусора, так как посетители, как правило, довольно аккуратны, но и в том, чтобы показать, что «природа сама учит нас бережно относиться к окружающей среде».

В Китае белый гусь по кличке Гугу получил официальное письмо о зачислении в Шанхайский морской университет. Дело в том, что некоторое время назад хозяйка Гугу оставила на официальной странице шанхайского вуза в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) комментарий следующего содержания: «Я не могу больше заботиться о птице, не могли бы вы приютить Гугу и поселить его на территории университета?». Администрация вуза ответила, что «она готова принять гуся на попечение», и даже выпустила официальное письмо о зачислении Гугу в Шанхайский морской университет в качестве «особого студента».

Ученые Томского политехнического университета собираются в 2019 году запустить производство роботов-пчел. Они будут опылять клубнику и другие выращиваемые в теплицах растения. И все было бы прекрасно в этой новости, если бы не одно существенное но. Эти роботы будут размером С ЛАДОНЬ. Представляете, пчела размером с ладонь?! Обоср*ться можно, простите, конечно. Впрочем, говорят, такими большими будут только первые образцы. Фух... По предварительным подсчетам, создание первой сотни пчел-роботов обойдется в 100 миллионов рублей. Инвестор пока не найден.

Музыкальная пауза!

Группа «Хлеб» представила солнечный видеоклип на трек «Шашлындос». Все-таки это определенно гимн лета-2018:

Недавно в Японском городе Йокогама прошёл традиционный парад Пикачу. Несколько кадров этого уникального зрелища — в нашей галерее!