27 февраля: Кот в пальто и Колизей в снегу

Доброе утро!

Хотите резко взбодриться? Есть у нас способ.

Разработчик Абишек Сингх с помощью технологии дополненной реальности и движка Unity воссоздал сцену из «Звонка» прямо у себя дома. Это жесть, даже от видео страшно:

А теперь милота.

Старший мяучный сотрудник Выборгского замка, кот Филимон, нарядился в пальто из войлока, которое сшили специально для него. Потому что в Выборге на выходных было очень холодно. Впечатления "от первого лица" - с личной странички кота Филимона Вконтакте:

- Пару месяцев назад, в начале зимы, когда еще не было так холодно, я кинул клич по социальным сетям с призывом и с предложением сшить мне уютное пальтишко. Я этого сделать не могу – у меня лапки. Откликнулись на мою просьбу мастера из Творческого Союза Мастеров по Войлоку, Санкт-Петербург. Пальто сваляли из натурального войлока. Оно мягкое и тёплое. Отмечу потрясающий цвет полотна – тёмно-зелёный – контрастно моей рыжей шёрстке. На груди у меня кокосовая пуговица, а на спине герб Выборга. Чудное пальто! Мое почтение и огромное спасибо милым мастерицам!

Новости!

Из мира моды: Dolce & Gabbana провела показ новой коллекции сумочек. Но вместо моделей на подиум вылетели дроны! Перед началом организаторы попросили гостей выключить wi-fi на своих смартфонах, в том числе прекратить «раздачу» интернета, потому что это могло помешать представлению. И итоге показ задержали на 45 минут: не все сразу поняли, что от них требуется отключить wi-fi. Дошло даже до того, что по громкоговорителю объявляли никнеймы тех, кто до сих пор не сделал этого. Но эта накладка не испортила впечатление от показа:

Из Германии: жительница немецкого города Боркен (регион Северный Рейн — Вестфалия) подала заявление в полицию на своего парикмахера из-за слишком короткой стрижки. Потерпевшая сообщила, что парикмахер отрезала ей волосы на 20 сантиметров больше, чем было оговорено изначально. Растерянные правоохранители были вынуждены открыть дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. Парикмахера допросят в качестве подозреваемой. А история-то классическая! У каждого ведь было такое: "мне только кончики подстричь"... А потом - мама дорогая, кто это в зеркале?!

Nokia перевыпустила телефон-"банан" из «Матрицы» (модель 8110). И теперь он даже ЖЕЛТЫЙ!!!! Первая такая модель вышла в 1996 году. В обновленной версии аппарата будет 512 мегабайт оперативной памяти, 4 гигабайта встроенной памяти, процессор Qualcomm 205 Mobile Platform, двухмегапиксельная камера. Телефон будет поддерживать 4G. В продажу Nokia 8110 поступит в мае. Как уточнили в HMD Global (это компания, которая владеет брендом Nokia), стоить новая модель будет примерно 80 евро (5,5 тысяч рублей).

Вместо музыкальной паузы сегодня будет залипалочка.

Тут обнаружили одну из самых раздражающих гифок в мире. Речь о картинке польского художника Феликса Кончаловски, на которой изображено морское побережье. Когда ты смотришь на эту гифку, море стремительно приближается. И так бесконечно!

Если у вас слабенький вестибулярный аппарат, лучше пролистните страничке дальше. Там будет Колизей в снегу.

Для киноманов.

Канал HBO опубликовал тизер фильма «451 градус по Фаренгейту» по роману Рэя Брэдбери. В нем рассказывается о будущем, в котором пожарные-огнеметчики сжигают книги, а тех, кто ими интересуется, преследуют по закону.

Премьера фильма состоится весной 2018 года:

Накануне в Риме выпал снег. Для итальянской столицы это довольно редкое явление, которое привело к городскому коллапсу. Но красиво-то как, только взгляните!