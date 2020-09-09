9 сентября: настоящий Железный человек и пони, которая помогает сороке строить дом

Доброе утро! Как настроение? С чего начинаете ваш день? Расскажите об этом в комментариях, а пока мы подготовили для вас порцию хороших новостей для позитивного начала дня. Поехали!

Не очень тепло и немного дождя. Сегодня синоптики предвещают в Туле небольшие дожди, а температура воздуха прогреется до +6 градусов.

Двое пилотов из разных экипажей при посадке в международном аэропорту Лос-Анджелеса увидели человека с реактивным ранцем, пролетавшего рядом с их самолетами. Об этом сообщает ABC News.

Вечером 30 августа пилот с рейса авиакомпании American Airlines уведомил диспетчеров о том, что «только что пролетел мимо парня с реактивным ранцем». По словам летчика, мужчина летел на высоте примерно 3 тысячи футов (900 метров) над землей и всего в 300 метрах от самолета.

Вскоре об увиденном сообщил и экипаж компании Skywest: «Мы только что видели парня, пролетевшего мимо нас в реактивном ранце». После этого диспетчеры предупредили о необходимости соблюдать осторожность и другие лайнеры.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) связалось с полицией, но пока власти не обнаружили ни человека с реактивным ранцем, ни что-либо другое приближавшееся к самолетам. Расследование продолжается.

По данным FAA, за последние два года число сообщений о беспилотниках в небе резко возросло, ежемесячно власти получают от пилотов больше сотни таких заявлений. Если речь действительно идет о человеке с реактивным ранцем, то он бы нарушал закон, летая в воздушном пространстве авиакомпаний или рядом с самолетами.

Сейчас в разработке находятся несколько реактивных ранцев, способных достигать высоты 12 тысяч футов (около 3600 метров). Стоить такой джетпак будет примерно полмиллиона долларов.

Пользователи твиттера уже шутят, что на самом деле пилоты увидели Железного человека. А другие ставят на то, что это был сам Илон Маск.

Если это был Железный человек, то 2020-й еще не скоро удастся спасти?

Это был Илон, не так ли?

Хочу верить, что это был Илон Маск — 2020-й задолжал нам настоящего Железного человека.

Певица Юлия Лед из московской группы Sewage Sour, как и ее напарница, удачнее стартует сольно. «Дева в беде» — трепетный и утонченный инди-поп, наследующий у Lykke Li и Bat For Lashes. Ускользающая красота, которой все время мало. Песни словно ведьмины чары, после которых хоть на костер. Сегодня слушаем Сверкай - «Взять и сгореть».

В Эсперансе, городе на западе Австралии, сорока решила построить гнездо и нашла для этого лучший материал — волосы пони. Да и сама лошадка была не против поделиться шевелюрой. Внимание на опубликованные в YouTube видео обратила «Медуза».

«Саймон, миниатюрный шетлендский пони, терпеливо позволяет дерзкой, решительной и настойчивой сороке украсть волосы из хвоста для своего гнезда», — пишет автор канала.

Но, кажется, таких лошадок в принципе ничего не заботит:

Казахстанская художница с ником ironduuude запустила флешмоб по мотивам американского мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Его герои с помощью магии управляют природными стихиями. По хэштегу #АватарСНГ можно найти сотни рисунков персонажей в этнической одежде стран СНГ и стран-соседей, например, Грузии. Так белорусы стали магами воды, а азербайджанцы подчинили себе огонь. Зато жителей Карелии охраняют боевые нерпы! Смортите в нашей галерее, к чему привел этот флешмоб.

Хорошего дня и отличного настроения!