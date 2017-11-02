2 ноября: 15 кабанчиков и котики-ниндзя

Доброе утро!

Начнем день с бодрящего рекорда!

Мастер боевых искусств из Индии Прабхакар Редди попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как сумел за одну минуту разбить рукой 212 грецких орехов!

Полезный в хозяйстве мужчина, можно щипцы для орехов в арсенале не держать.

Милое видео с очень заразительным хохотом.

Едешь такой, никому не мешаешь, и вдруг дорогу тебе перебегают 15 кабанчиков! Такая прелесть:

Новости!

Sony представила новую версию робота-пса Aibo. Она должна появиться в продаже в январе 2018 года. Робот стал лучше передвигаться и получил глаза из двух OLED-панелей для передачи эмоций. Часть функций роботизированного пса завязана на искусственном интеллекте: он адаптируется к окружению и со временем должен развиться в «уникальную личность». Робот будет стоить 1 700 долларов (почти 99 тысяч рублей). Также пользователю придётся оформить ежемесячную подписку за 26 долларов, чтобы получить доступ к LTE и некоторым функциям. С подпиской пользователи получат аксессуар-косточку для Aibo. Часть функций можно будет приобрести дополнительно в приложении My Aibo.

В Финляндии открылся микро-отель: постояльцем предлагают переночевать... в собачьей будке! Ну в смысле раньше это было собачьей будкой, а сейчас переоборудовано в гостевой домик площадью три квадратных метра. Постройка находится в саду частного дома, к ней подведено отопление и освещение. При этом внутри не получится встать в полный рост, а в качестве места для сна предлагается матрас на полу. Для того, чтобы воспользоваться туалетом, душевой или стиральной машиной, постояльцу придётся идти в дом. Зато если вы путешествуете с питомцем, тут никто и слова против не скажет! Одна ночёвка обойдётся туристу примерно в 1400 рублей (собаки, судя по всему, могут отдохнуть здесь бесплатно).

Тем временем в Китае заработал новый вид городского транспорта — что-то среднее между автобусом, троллейбусом и трамваем. Новая система получила название ART (Autonomous Rail Rapid Transit, автономный рельсовый скоростной транспорт). Каждая единица состоит из трех вагонов, вмещающих до 100 пассажиров каждый, и движется со скоростью до 70 км/ч. В отличие от трамвая или поезда, передвигается он по специально размеченным дорогам, а не по рельсам. На одном заряде батареи состав из трех вагонов проезжает всего 25 километров, зато для того, чтобы полностью зарядить аккумулятор, ему нужно всего 10 минут.

Музыкальная пауза.

Фанаты Linkin Park исполнили песню Numb на мемориальном концерте памяти Честера Беннингтона. От этого видео мурашки бегут:

Пусть и оригинал тоже здесь побудет:

Новость из Японии, которой позавидуют как курящие, так и некурящие россияне.

Японская маркетинговая компания Piala Inc. предоставила некурящим сотрудникам ШЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА после их жалоб на то, что они перерабатывают из-за своих курящих коллег.

Дело в том, что офис компании находится аж на 29 этаже, так что каждый перекур занимает никак не меньше 15 минут.

Четыре сотрудника уже бросили курить, чтобы тоже получать такой бонус.

Вот это правильная мотивация! Надо нашим законодателям кинуть ссылочку...

В галерее - котики-ниндзя японского фотографа Хисаката Хараюки. Еще больше таких снимков - в его инстаграме.