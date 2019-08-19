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19 августа: рыбная пушка, шорты, которые бегают сами и раскрытие тайны да Винчи

19 августа: рыбная пушка, шорты, которые бегают сами и раскрытие тайны да Винчи

Доброе утро! Надеемся, после выходных все бодры и полны сил.

 

Нынешняя неделя принесет нам приятный сюрприз. В город возвращается тепло!

 

Американцы придумали чудесный способ разведения лосося – стреляют им из «рыбной пушки». Подробности на видео.

 

Пользователи уже успели пошутить над новым изобретением и представили свою версию «рыбной пушки», кому-то даже досталось леща.

 

 

Еще одно необычное изобретение американских ученых – роботизированные велосипедные шорты. Это почти костюм железного человека. Они помогают меньше уставать во время бега и преодолевать более длинные дистанции. В них можно бегать или заниматься быстрой ходьбой.

Весит такая одежда 5 кг, а работает благодаря электронной стимуляции мыщц. Разработчики предполагают, что такую одежду в ближайшем будущем будут носить пожарные, спасатели и военнослужащие.

 

И новость культуры.  Под картиной Леонардо да Винчи нашли скрытое изображение. Рассмотрев картину «Мадонна на скалах», ученые обнаружили под слоем краски немного измененный эскиз силуэтов и пришли к выводу, что художник планировал расставить фигуры на картине по-другому – фигура Девы Марии была развернута к Иисусу, а его обнимал крепко ангел. Также на картине нашли отпечатки рук, которые, вероятно,  принадлежат самому художнику.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем песенку про пчел от дуэта RASA.

 

В галерее сегодня – интересные кадры звездопада Персеиды с просторов Instagram.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +4
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