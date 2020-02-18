18 февраля: в современной школе найдена сумка ученицы 50-х

Доброе утро! 18 февраля - важная дата для любителей футбола. Сегодня стартуют игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Так что быстренько отстреляться на работе и - к телевизору в 23.00.

За окном сегодня … бррр… дождь, который при минусе рискует превратиться в ледяной.

В американской школе нашли сумку 70-летней давности, которая принадлежала одной из школьниц. Возраст сумки определили по времени последнего капитального ремонта. Работник, нашедший сумку, начал разыскивать ее владелицу.

Во время розыска владелицы сумки, выяснилось, что сумочка принадлежала жительнице Северного Кантона, которая скончалась в 2013 году. Но удивительную находку забрали ее дети и, осмотрев содержимое, нашли множество интересных артефактов 50-х, таких как жевательная резинка, типичный набор модницы и расписание школьных матчей по футболу.

Этот покупатель слишком эффектно вошел в магазин. Шопинг еще не начался, а он, кажется уже потратился на крупную сумму.

Есть пирожные и не толстеть – реально, считает французский диетолог Паскаль Гурдон. Ключ к идеальной форме, по словам специалиста лежит в избавлении от привычки переедать. Словом, не стоит съедать все, только чтобы оставить тарелку чистой, нужно завершать трапезу как только вы чувствуете себя сытым.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Луны.

В галерее сегодня удивительные скетчи томского художника Евгения Швенка, который представил, как выглядели бы в жизни герои советских мультфильмов.