31 июля: Время - волна

Доброе утро! О этот жестокий мир с его ранними подъемами на работу!..

Синоптики обещают нам удивительно-восхитительный денек. Солнце и никаких облаков!

Рекорд дня!

Британская компания Land Rover и каскадёр Терри Грант установили новый мировой рекорд на Фестивале скорости в Гудвуде: гонщик проехал целую милю на двух колесах Range Rover Sport SVR за 2 минуты и 24,5 секунды, побив свой же предыдущий рекорд 2011 года. Участок длиной в одну милю автомобиль преодолел, поддерживая скорость в 100 км/ч.

Минутка "Сам себе режиссера" в нашем "Утре".

Видеоподборка собак, которые не уважают водные процедуры. Это для хорошего настроения, и только попробуйте не улыбнуться)))

А теперь новости.

Пригород Канберры (столица Австралии) страдает от нашествия кенгуру. Во время зимней засухи (помните же, что там сейчас зима?) животные выходят на городские улицы в поисках пропитания. Соцсети, конечно, тут же заполонили фото кенгуру, это довольно мило:

Наверное, невозможно найти людей, которые спокойно относятся к походам к стоматологу. Уж если не панический страх, то какое-то беспокойство в любом случае есть. А уж во время приема - прям стресс-стресс. В Центре точной стоматологии при Университете Колумбиии работают над созданием стоматологического кресла, которое будет измерять пульс и уровень оксигенации пациентов, анализируя уровень стресса. То есть больше не придется издавать невнятные звуки и махать руками, привлекая внимание медперсонала и показывая, что вам больно. Кресло само передаст эту информацию. Врачи из университета надеются не только сделать каждый поход человека к стоматологу менее беспокойным, но также стандартизировать стоматологические процедуры. То, что происходит во рту, трудно увидеть, а потому сложно составить последовательную картину. Но новые данные могут связать состояние зубов пациента с его общим здоровьем, а также быстрее замечать первые признаки рака, диабета или сердечных заболеваний. «Когда у вас все хорошо, то вы гораздо чаще посещаете стоматолога, чем обыкновенного терапевта, — говорит Стивен Эрде, специалист Центра по связям с общественностью. — И со временем кресло стоматолога станет местом, где вы сможете легко проверить и уровень сахара в крови, и посмотреть все ли у вас хорошо с сердцем».

В марте 2017 года американский фотограф Фил Мосби сделал панно, состоящее из семи шестиугольников и снимка Млечного пути над озером Уэббер в штате Калифорния. По словам Мосби, его вдохновило космическое агентство NASA, в частности — создание телескопа имени Джеймса Уэбба. Расположение шестиугольников напоминает основное зеркало телескопа, призванного заменить знаменитый «Хаббл» (его запуск назначен на 30 марта 2021 года). Через год после создания панно Мосби опубликовал его в разделе Reddit, посвящённом космосу. Запись набрала более 60 тысяч лайков и сотни положительных комментариев. И ее заметили в NASA! Теперь панно Мосби висит возле входа в Операционный центр, неподалёку от большого логотипа NASA. Его лично пригласили в Агентство передать панно, а заодно провели экскурсию и познакомили с сотрудниками. "Спасибо вам ещё раз, - поблагодарил Мосби пользователей Reddit, которые высоко оценили его снимок. - Я и не мечтал о том, что моё творчество будет висеть в NASA. Интернет действительно странное и магическое место".

Музыкальная пауза!

Немного внешней политики в нашей постоянной музыкальной рубрике) Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оказалась соавтором текста песни певицы Кати Лель «Сполна». Вот что рассказала об этом сама Захарова:

«Я не была с ней (с Лель - прим.Myslo) знакома раньше. Случайно пересеклись, потом встретились и разговорились. Она рассказывала о своей жизни, переживаниях, чувствах. Такое впечатление, что для нее наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу».

По словам Захаровой, после встречи она не могла заснуть и наутро она написала строчки, которые вошли в песню:

Мария Захарова также отметила, что многие артисты просят ее написать для них песню: «Многие просят — напиши. Но я на заказ не работаю. Мне нужно почувствовать, понять, должны появиться эмоции. И тогда могут прийти строки».

Пишите, Мария, пишите. А мы тут по утрам послушаем. Интернет все стерпит)

А теперь кое-что интересное для киноманов.

Новую "Миссию" успели уже посмотреть? С прошлого четверга в прокате, если что!

Как раз к старту проката Том Круз и ведущий Джеймс Корден повторили прыжок с парашютом из фильма «Миссия невыполнима: Последствия». А началось все с того, что 24 июля Корден в эфире своего Late Late Show упрекнул Круза в том, что его трюк в «Последствиях» — высотный затяжной прыжок с парашютом — «сущая ерунда». Позже актёр призвал ведущего ответить за свои слова и предложил тому пари — если Корден вместе с Крузом повторит трюк, то звёзда станет гостем его шоу.

Корден отказать не смог. Вместе с Крузом они поехали в Долину Перрис, штат Калифорния, где на самолёте поднялись на высоту в 4,5 километра. Ведущий прыгал в тандеме с другим каскадёром, а Круз падал рядом один:

Кстати, еще раньше Paramount публиковала несколько закадровых видео, в которых съёмочная команда и каскадёры шестой части «Миссия невыполнима» готовили и выполняли трюки для фильма. В них Том Круз рассказывал, как именно он выполнял большинство трюков, включая прыжок с парашютом и погоню на мотоцикле:

В галерее - подборка праздничных портретов собак от фотографа из Сан-Франциско @hilarioushound. Хорошего вам дня!