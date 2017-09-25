25 сентября: После трудного рабочего дня погладьте собаку!

Всем привет! Бодрее!

Рецепт хорошего настроения и самочувствия: погладьте свою собаку после трудного рабочего дня! ХD

Внимание: смотреть надо обязательно со звуком:

Идея на следующее лето! (если оно все-таки у нас будет)

Британский изобретатель и инженер Колин Ферз переделал старый BMW в передвижное джакузи:

Новости!

В Швейцарии решили продавать за границу горный воздух. Компания Swiss Alpine Air надеется таким образом обеспечить чистым воздухом наиболее загрязненные города мира, говорится на сайте производителя. Чистый альпийский воздух продается на сайте в формате аэрозоля во флаконах по семь литров. Такого флакона должно хватить на 120 вдохов. Можно приобрести один аэрозоль за 21 доллар, а также наборы из трех или шести бутылок со скидкой. К аэрозолю также прилагается специальная маска для дыхания. В настоящий момент компания активно ищет инвесторов для продвижения своей идеи.

Кстати, обязательно загляните на их сайт: очень умиротворяюще.

Британский художник, известный под псевдонимом Chemical X, создал скульптуру из 7 тысяч таблеток экстази. Ее стоимость оценили в миллион фунтов стерлингов — около 77,6 миллионов рублей.

Шотландская визажистка Эмбер Скотт (Amber Scott) открыла салон красоты Runway Studios в винтажном самолёте Air Atlantique Convair, выпущенном в 1957 году. Транспортное средство расположилось на заднем дворе её дома, а заведение вмещает четырёх визажистов, двух парикмахеров и специалиста по маникюру. Превращение небольшого пассажирского самолёта в салон красоты обошлись в 75 тысяч фунтов (около 6 миллионов рублей).

Музыкальная пауза сегодня - для смелых духом людей. Смотрим новый клип Мелани Мартинез - мерзко, жутко и в то же время круто.

С л а б о н е р в н ы м н е с м о т р е т ь ! ! !

Все лучшие люди - сумасшедшие!

Кое-что хорошее и доброе.

Помните, как в Тульской области после ДТП потерялись два пса - Йода и Анубис? Вот, "Настоящее время" показало сюжет о поиске собак:

На этих выходных в Москве стартовал VII международный фестиваль «Круг света». Посвятим этому яркому событию галерею понедельничного "Утра"!