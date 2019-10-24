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Утро в Туле
24 октября:фальшивые панды и школьный звонок в стиле Цоя

24 октября:фальшивые панды и школьный звонок в стиле Цоя

Доброе утро! Сегодня в мире отмечается День любителей бильярда. Теперь вы знаете, куда нужно отправиться после работы вечером.

 

За окном сегодня пасмурно, днем ожидается дождик, так что не забудьте взять с собой зонтик.

 

В Сети активно обсуждают логотип летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году во Франции. Автор логотипа вложил в свое творение тройную отсылку – к золотой медали, олимпийскому огню и символу Франции образу Марианны.

Однако, интернет-пользователи такой подход  не оценили и выдвинули свои версии того, на что похож логотип. Так появилось несколько новых мемов.

Некоторые пользователи нашли сходство  женского силуэта со знаменитостями, а кому то показалось, что логотип похож на Симпсонов, а третьи  примерили новый логотип к известной косметической компании.

 

Предприимчивые китайцы недавно отличились. Здесь открылось кафе, в котором обитают панды. Правда, панды оказались фальшивыми, на деле они оказались перекрашенными собаками породы чау-чау.

Зоозащитники всерьез обеспокоены, а владельцы кафе в свою очередь заявляют, что краска безопасна для животных.

 

В одной из Красноярских школ вместо звонка звучат треки звезд. Вместо классического звонка дети заходят на урок под песни Цоя, Билана, Крида и Тимы Белорусских. Идея принадлежит школьному охраннику, именно он скачивает в интернете треки, обрезает их в нужном формате и включает во время перемены.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Артура Пирожкова. Он продолжает историю любви из клипа «Зацепила».

 

В галерее сегодня завораживающие кадры со всего мира. В них нет фотошопа, все создано природой.

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Автор: Администрация Myslo
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