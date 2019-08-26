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Утро в Туле
26 августа: шпиц-гипнотизёр, обед прямо в часах и таиландские пожарные

26 августа: шпиц-гипнотизёр, обед прямо в часах и таиландские пожарные

Доброе утро! Все готовы к трудовым будням после таких насыщенных выходных?

 

Лето продолжается. В ближайшие пять дней теплая погода сохранится.

 

В сети активно обсуждается собака-гипнотизер, усыпившая 15 человек в прямом эфире. На кадрах видно, как люди, посмотрев в глаза собаке, тут же падают на подушки.

 

Необычная собака станет участницей нового шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1». Многие пользователи  стали сомневаться в сверхспособностях животного и заподозрили, что видео является постановкой ради эффектного шоу.  Скоро узнаем, правда это или нет, выход нового шоу запланирован на осень.

 

Японцы изобрели необычный гаджет для очень занятых людей – часы -тарелку. Благодаря особой конструкции в корпусе часов можно хранить обед  и в нужный момент подкрепиться на ходу. В середину корпуса можно уместить традиционный японский ланч, а в боковой части выдвигаются мини-стилусы для еды – аналог китайских палочек.

 

 

А вот так выглядят будни таиландских пожарных. 

На кадрах видно как мужчина ловит кобр и питонов голыми руками. Вызовы на такие ЧП появляются гораздо чаще, чем на пожары. Герой видео пожарный Пиньо Пукпиньо стал настоящей звездой Бангкока.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип индонезийской группы Watermelons Duo. За свое творение солистки получили выговор от властей. Ролик посчитали слишком развратным.

 

В галерее сегодня необычные существа и растения в живой природе.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
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