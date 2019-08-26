26 августа: шпиц-гипнотизёр, обед прямо в часах и таиландские пожарные

Доброе утро! Все готовы к трудовым будням после таких насыщенных выходных?

Лето продолжается. В ближайшие пять дней теплая погода сохранится.

В сети активно обсуждается собака-гипнотизер, усыпившая 15 человек в прямом эфире. На кадрах видно, как люди, посмотрев в глаза собаке, тут же падают на подушки.

СОБАКА ГИПНОТИЗЁР! ПОВТОРЯЮ СОБАКА ГИПНОТИЗЁР! ЭТО НЕ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА pic.twitter.com/jaJT4SRN3R — Roma Tonik (@ZimniiVeter) August 23, 2019

Необычная собака станет участницей нового шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1». Многие пользователи стали сомневаться в сверхспособностях животного и заподозрили, что видео является постановкой ради эффектного шоу. Скоро узнаем, правда это или нет, выход нового шоу запланирован на осень.

Японцы изобрели необычный гаджет для очень занятых людей – часы -тарелку. Благодаря особой конструкции в корпусе часов можно хранить обед и в нужный момент подкрепиться на ходу. В середину корпуса можно уместить традиционный японский ланч, а в боковой части выдвигаются мини-стилусы для еды – аналог китайских палочек.

А вот так выглядят будни таиландских пожарных.

Пожарный из Бангкока ловит змей голыми руками https://t.co/Ww8g8HPfvt — Newstube (@ruNewstube) August 22, 2019

На кадрах видно как мужчина ловит кобр и питонов голыми руками. Вызовы на такие ЧП появляются гораздо чаще, чем на пожары. Герой видео пожарный Пиньо Пукпиньо стал настоящей звездой Бангкока.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип индонезийской группы Watermelons Duo. За свое творение солистки получили выговор от властей. Ролик посчитали слишком развратным.

В галерее сегодня необычные существа и растения в живой природе.