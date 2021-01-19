19 января: квадратный пес и романтический жест, который оказался провалом

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Интернет-пользователи нашли в японском твиттере кудрявого пса, который похож на героев игры Among Us.

Among Us — это многопользовательская игра, которая стала популярна среди пользователей всего мира в 2020 году. По сюжету игра напоминает «Мафию»: одному из игроков отводится роль предателя (так называемого «импостера»), а остальным надо вычислить его, прежде чем он ликвидирует всех членов экипажа.

По мотивам игры стали создавать множество мемов.

14 января пользователь твиттера @shiki_ads выложил фото пса, где тот выглядит особенно квадратным, а его очертания из-за ракурса напоминают человечка из Among Us (особенно на изображении, где не видно его задних лап).

Твит быстро обрел популярность в Японии и во всем мире, когда его опубликовали на Reddit. Пес сразу стал героем мемов об Among Us.

Сходство пса с героями игры признали даже разработчики Among Us, они репостнули твит и мемы с ним на своей официальной странице.

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На что только не идут влюблённые, чтобы порадовать свои вторые половинки! Ведь на романтические жесты способны не только герои красивых фильмов о любви, но и обычные люди. Правда, в реальности приходится обходиться без сценария, что порой может привести к весьма прозаичным поворотам судьбы.

Пользовательница Твиттера SalmaSaade поделилась историей, которая произошла с ней и её парнем Финли 4 года назад: Сальма отдыхала в Париже и решила вернуться домой в Эдинбург на день раньше, чтобы порадовать своего молодого человека Финли Макафи. Но Сальма не знала, что её парень решил сделать то же самое, а именно отправиться в Париж, чтобы сделать ей сюрприз! Ребята и не представляли, что могут разминуться, однако всё случилось именно так.

Влюблённые хотели сделать друг другу сюрприз и, не сговариваясь, приняли одно и то же решение. И именно эта синхронность идей сыграла с ними весёлую шутку.

Сальма написала о своём возвращении общему другу Адаму, от которого узнала, что Финли улетел к ней в Париж

— Привет, Адам, ты, случайно, не в курсе, Финли дома? Я прилетела на день раньше, чтобы сделать ему сюрприз.

— Я сейчас умру от смеха! Он полетел в Париж, чтобы сделать сюрприз тебе.

— Нет, он этого не сделал.

— Нет, сделал.

— Скажи, что ты шутишь.

— Нет.

В своём твите Сальма показала переписки со своим парнем Финли и их общим другом Адамом, которые сохранились с того суматошного дня X!

Влюблённые хотели порадовать друг друга, но разминулись и вновь оказались в разных странах.

— Пожалуйста, скажи мне, что ты не в Париже, потому что я сейчас в Эдинбурге.

— Ахаха, ого, а я в Париже.

— Я знаю, возвращайся!

— Я только приземлился…

Конечно, Финли был опечален тем, что ему не удалось застать свою возлюбленную в Париже.

Вот так попытка порадовать друг друга привела влюблённых к полному провалу. Но ведь это сделало их историю только романтичней, и она так понравилась пользователям сети, что за пару дней пост Сальмы собрал больше миллиона лайков!

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Хорошего дня и побольше хороших шуток!