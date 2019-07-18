18 июля: Леди Гага против женской солидарности и работа для лентяев

Доброе утро! Часто бывает когда просыпаешься, смотришь на себя в зеркало и видишь на голове такое.

Этот мужчина не готовится к карнавалу и не забыл причесаться утром. Он носит такую прическу на протяжении 40 лет. По его словам, все эти годы он не моет, не стрижет и не причесывает волосы из-за того, что однажды увидел Бога во сне и получил от него такой наказ. Мужчина считается индийским целителем к которому приходят бездетные пары.

Непростая неделька выдалась – сплошные дожди. Радует мысль, что до выходных осталось совсем чуть-чуть.

Вот уже есть планы на вечер. Сегодня в прокат выходит ремейк мультфильма «Король Лев».

А теперь к утренним новостям.

Певица Леди Гага внезапно стала популярна у русских девушек. Поводом послужило недавнее сообщение о новом избраннике певицы, который еще недавно считался гражданским мужем нашей соотечественницы модели Ирины Шейк. Россиянки буквально засыпали певицу гневными сообщениями, называя ее разлучницей, а теперь еще в комментариях делятся рецептами голубцов и борща, шутят и знакомятся. За несколько дней на страничке звезды образовалась «локальная русскоязычная сеть».

«Москва 24» опубликовала список вакансий для ленивых людей с зарплатой $10000. Среди них работник, который будет тестировать матрасы, бассейны и пробовать ребрышки барбекю. Также этим летом требуется дегустатор хмельных напитков, в его задачи входит посещение мероприятий, дегустация и отслеживание современных трендов. Но самая необычная вакансия появилась на Шри-Ланке – на работу требуется палач для исполнения смертной казни, но кандидат должен быть гражданином страны.

А теперь музыкальная пауза. Посмотрим первый клип Егора Крида, выпущенный после ухода из Black Star. В клипе снялся комик Данила Поперечный и видеоблогер Satyr.

В галерее сегодня фото со странички NASA в инстаграме.