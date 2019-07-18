блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
18 июля: Леди Гага против женской солидарности и работа для лентяев

18 июля: Леди Гага против женской солидарности и работа для лентяев

Доброе утро! Часто бывает когда просыпаешься, смотришь на себя в зеркало и видишь на голове такое.

Этот мужчина не готовится к карнавалу и не забыл причесаться утром. Он носит такую прическу на протяжении 40 лет. По его словам, все эти годы он не моет, не стрижет и не причесывает волосы из-за того, что однажды увидел Бога во сне и получил от него такой наказ. Мужчина считается индийским целителем к которому приходят бездетные пары.

 

Непростая неделька выдалась – сплошные дожди. Радует мысль, что до выходных осталось совсем чуть-чуть.

 

Вот уже есть планы на вечер.  Сегодня в прокат выходит ремейк мультфильма «Король Лев».

 

А теперь к утренним новостям.

Певица Леди Гага внезапно стала популярна у русских девушек. Поводом послужило недавнее сообщение о новом избраннике певицы, который еще недавно считался гражданским мужем нашей соотечественницы модели Ирины Шейк. Россиянки буквально засыпали певицу гневными сообщениями, называя ее разлучницей, а теперь еще в комментариях делятся рецептами голубцов и борща, шутят и знакомятся.  За несколько дней на страничке звезды образовалась «локальная русскоязычная сеть».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To the launch of #HAUSLABORATORIES. Cheers to a wonderful day 1 ??

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 15 Июл 2019 в 9:06 PDT

 

 «Москва 24» опубликовала список вакансий для ленивых людей с зарплатой $10000. Среди них  работник, который будет тестировать матрасы, бассейны и пробовать ребрышки барбекю. Также этим летом требуется дегустатор хмельных напитков, в его задачи входит посещение мероприятий, дегустация и отслеживание современных трендов. Но самая необычная вакансия появилась на Шри-Ланке – на работу требуется палач для исполнения смертной казни, но кандидат должен быть гражданином страны.

 

А теперь музыкальная пауза. Посмотрим первый клип Егора Крида, выпущенный после ухода из Black Star. В клипе снялся комик Данила Поперечный и видеоблогер Satyr.

 

В галерее сегодня фото со странички NASA в инстаграме.

 

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
17 июля: кузнечики на завтрак и поиск собак по отпечатку носа
17 июля: кузнечики на завтрак и поиск собак по отпечатку носа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.