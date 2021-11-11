11 ноября: утка, которая пробежала марафон, и очень уродливая 8-киллограмовая картошка

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Много облаков. Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух в городе прогреется до +3 градусов.

Звездой ежегодного Нью-Йоркского марафона в этот раз стал не победитель забега, а утка по кличке Морщинка (Wrinkle), принявшая в нем участие.

Хотя Морщинка преодолела не всю дистанцию, она заполучила все внимание зрителей, бегунов и пользователей соцсетей. Тикток в аккаунте утки о том, как она участвовала в марафоне в воскресенье, набрал уже 5,3 млн просмотров и 1,2 млн лайков.

Судя по ролику, птица бежала в специальной обуви. Официальный аккаунт adidas написал в комментариях, что передаст это видео дизайнеру для разработки новой коллекции кроссовок. Пользователь, который ведет тикток Морщинки, ответил, что ее обувь утка с хозяином сделали вместе, а теперь получили на нее так много заказов, что ищут спонсора.

Кажется, Морщинка не просто так участвовала в марафоне, а долго и тщательно тренировалась. Ее хозяин уже давно выкладывает в соцсети видео, на которых утка бегает в разных локациях, например по дому или на дороге.

Сегодня слушаем Snail Mail «Valentine».

Семейная пара из Новой Зеландии откопала, возможно, самую большую картофелину в мире. Корнеплод стал местной знаменитостью. Об этом 8 ноября пишет The Washington Post.

Колин и Донна Крейг-Браун работали в саду, когда мотыга мужчины ударилась о что-то твердое и большое. Супруги опустились на колени и начали рыть землю руками. Мужчина думал, что это какой-то гигантский клубень неведомого грибкового образования. Он смог достать корнеплод из земли вилами, счистил немного кожуры и попробовал находку на вкус. Каково же было его удивление, когда он понял, что ест картофель.

Донна рассказала, что не могла поверить. Картошка была огромная и походила на уродливого мутанта. Супруги полагают, что их находка, возможно, является самой крупной за всю историю наблюдений, и ждут, что скажут в комитете Книги рекордов Гиннесса.

Донна и Коллин первым делом, конечно, взвесили то, что выкопали. Весы в гараже показали 17,4 фунта — это почти 8 килограммов.

Картофель нашли еще 30 августа, с тех пор он стал знаменитым в окрестностях их фермы. Семейная пара назвала картофель Даг. Колин построил ему тележку для буксировки, а Донна надела на корнеплод голубую шапочку.

Чтобы в пути не было скучно, люди берут с собой в транспорт разные вещи, например, планшет, кроссворд, книгу… Но есть отличный способ сделать так, чтобы наверняка не заскучать в дороге — в качестве попутчика пригласить домашнего питомца! Коты, собаки и даже поросята одним своим присутствием тут же скрасят путешествие и хозяину, и всем окружающим пассажирам. Что ж, отправляемся в путь!

Хорошего дня и авантюрного настроения!