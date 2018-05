28 мая: Надо успеть похудеть к лету!

Всем привет! Состояние утром в понедельник — «пензенский голубь»:

(если вдруг кто волнуется, то перестаньте: голубь жив и здоров, просто у него совсем не было настроения летать).

Уже в эту пятницу наступит лето! Как водится, ровно с этого дня шикарная майская погода нас покинет. Закон подлости во всей красе!

Будем надеяться, что это синоптики что-то попутали. Ну как так может быть — лето хуже весны?!

Милота дня.

10-летний лабрадор Фред усыновил девятерых утят после того, как их маму съела лиса:

Фред и его «дети» живут в замке Маунтфичет, расположенном в английском графстве Эссекс.

Немного весьма эстетичного экстрима.

В честь Дня города Санкт-Петербурга канатоходец Расул Абакаров прошёл по канату, натянутому через разведённый Дворцовый мост. Во время исполнения трюка Абакаров шел с минимальной страховкой:

Новости!

В компании Disney создали робота-акробата Stickman. Правда, единственный трюк, который он умеет делать, — это сальто назад. Он сам ориентируется в пространстве во время исполнения сальто, а потом приземляется «спиной» на мат:

Спор века: депутаты французского парламента поспорили из-за названия булочек с шоколадной начинкой. Избранники народа обсуждали поправки в закон о сельском хозяйстве, и депутаты от консервативных партий предложили внести в нормы по пищевой промышленности термин «шоколатин» (chocolatine) — так на юго-западе Франции называют булочки с шоколадом. Проблема в том, что такие булочки производят по всей стране, вот только большинство французов и иностранцев называют их «pain au chocolat». Короче, это такая проблема «шаурмы-шавермы» по-французски. Надо не спорить о названии, а просто есть — смотрите, какие аппетитные:

Американские учёные создали часы с проектором, который превращает руку владельца в сенсорный экран. Таким образом специалисты предлагают решить вопрос слишком маленьких и неудобных экранчиков в смарт-часах. С помощью проекции он становится в пять раз больше! Прям будущее-будущее:

Музыкальная пауза!

Учителя школы № 18 Сыктывкара весьма необычным образом проводили очередных выпусников. Они снялись в пародийном ролике на популярные видео Youtube. И это просто финиш, надо видеть своими глазами)

В роли ведущей выступила директор школы Ольга Мартакова. А учителя жгут под «яблоручку» (довольно старенькое японское видео), Нейромонаха Феофана и, конечно, «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова. Последнее — гвоздь программы:

В финале ролика директор школы демонстрирует татуировки на лице, напоминающие татуировки рэпера Фейса, — только у Мартаковой под глазами написано «Школа № 18».

До лета осталось четыре дня, и у нас к вам только один вопрос.

Похудели?

Если нет, то не отчаивайтесь. Еще можно успеть!

Пользователь YouTube под ником Swamp Trash опубликовал видео, в котором мужчина по имени Бреннан пытается сбросить лишний вес за два дня до свадьбы, чтобы влезть в баронг — традиционную филиппинскую рубашку. Это было непросто, но в итоге все получилось:

Кстати, эта супер-мотивирующая песня - саундтрек фильма «Рокки 4» No Easy Way Out американского музыканта Роберта Теппера. Держите:

У Бреннана было всего два дня. А у нас - четыре! Да мы горы свернем!)

В галерее - ОПГ "Милота".

Хорошего вам дня!