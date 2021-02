26 февраля: бесконечная фотография туалета и внезапное нападение зомби на журналистку

Доброе утро! Завершилась одна из самых коротких рабочих недель года. Это ли не повод порадоваться новому дню и почитать хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле небольшой дождь и до +3 градусов. В субботу будет пасмурно, а температура воздуха поднимется до +2. А уже в воскресенье столбики термометров опустятся до -1 градуса и небольшой снег.

Пользователь реддита pinkholey пришел на прием к стоматологу, но оказался в фильме Кристофера Нолана «Начало». Дело в том, что на стене в офисной уборной висит фотография этого самого туалета — и на ней также изображена фотография этого же туалета. В свою очередь, на фотографии внутри фотографии тоже можно разглядеть фотографию с фотографией… В общем, рекурсия!

При этом, по мнению части пользователей реддита, фото внутри фото настоящие, не отредактированные. Снимки сделаны в разное время, поэтому обстановка в уборной слегка отличается: где-то нет мыла, где-то оно другого цвета, где-то разное количество полотенец и разные урны для мусора. На оригинальном фото открыта дверь, а на унитазе стоит суккулент.

Комментаторы также предположили, что стоматолог и его коллеги таким образом развлекаются в свободное время. Скорее всего, это какая-то старая офисная шутка.

Режиссер Лука Гуаданьино возвращает должок Суфьяну Стивенсу за саундтрек к «Назови меня своим именем» — клипом, в котором трудно оторваться от вида людей, изгибающихся и катающихся по полу. Сегодня слушаем Sufjan Stevens - Tell Me You Love Me.

Австралийскую журналистку Бьянку Стоун во время репортажа с акции протеста покусал зомби. Акцию у стен здания парламента в Брисбене устроили активисты движения «Восстание вымирающих», выступающего против изменений климата.

Активисты переоделись в ходячих мертвецов, чтобы показать, к чему в будущем приведет игнорирование вопросов, связанных с климатом. Один из собравшихся у парламента зомби влез в репортаж: стал громко рычать, стонать, дергать журналистку за руку и даже кусать. Стоун продолжала работать, несмотря на вцепившегося в нее мертвеца.

«Это мирный протест. Если не считать зомби, который прямо сейчас грызет мою руку», — пошутила журналистка. В свою очередь Стоун, будучи профессионалом, попыталась взять комментарий у прилипчивого мертвеца. Тот в ответ прохрипел, что «просто делал свою работу, изменения климата — пофиг». Судя по всему, загримированная активистка изображала политиков, которые не пытаются бороться с климатическими изменениями.

В любом случае Стоун довела репортаж до конца и передала слово своим коллегам.

Совпадения — это то, что всегда вызывает эффект «вау». Ведь только подумать, как в таком многообразном мире получилось так, что две совершенно разных вещи оказались в одно и то же время в одном и том же месте, да ещё и подошли друг к другу так, как будто только для этого и были созданы. Уму непостижимо! Хотя… А может, и не совпадение это вовсе, а тайный знак? Смотрите нашу галерею и решайте сами!

Хорошего дня и интересного настроения!