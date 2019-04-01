1 апреля: Хлопай ушами вместе со мной!

Доброе утро, друзья! Помните: сахар в сахарнице сегодня лучше попробовать, прежде чем сыпать в кофе. И спина у вас не белая! =Р

О погоде на рабочую неделю: весна!

Подсластим утро понедельника!

В Японии среди сладкоежек стал популярным зефир маршмеллоу, выполненный в виде мордочек собак породы сиба-ину, которые известны своей улыбкой.

Начинка съедобных сиба-ину представляет собой смесь сливочного шоколада и сладкой пасты из красной фасоли (в Японии ее называют анко).

Необычные маршмеллоу продаются в коробке по девять штук и доступны для заказа через интернет-магазин Felissimo за 1296 йен (760 рублей).

Кстати, раньше маршмеллоу в виде сиба-ину в онлайн-магазине появились зефирки в виде котов. Они были чуть больше в размерах и выглядели не так реалистично.

И еще кое-что милое, связанное с едой.

Футбольный клуб «Енисей», который славится креативными пиар-идеями, опубликовал в своем твиттере очень романтичный момент, который камеры выхватили на трибуне во время трансляции матча с «Рубином».

По вашим просьбам — представляем полную версию! pic.twitter.com/Bgdi0SectI — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 31 марта 2019 г.

И опубликовали важное уточнение: это не шаурма, это шашлык в лаваше. Всем приятного аппетита!)

Переходим к новостям.

Биотехнологи из Дальневосточного федерального университета придумали оздоравливающий напиток из… медуз! Главными ингредиентами экзотического коктейля стали растворимый порошок, приготовленный из тихоокеанской медузы ропилемы и экстракт лимона или апельсина. Разведенный в воде концентрат имеет привычный вид фруктового сока, но обладает повышенным содержанием аминосахаров, витаминов, флавоноидов, минеральных веществ, а также наделен антиоксидантными свойствами. Энергетическая ценность одной порции напитка (200 мл) составляет около 80 килокалорий. О вкусе разработки, к сожалению, ничего не сообщается.

Хижина в форме гриба неподалеку от Сан-Франциско стала самым посещаемым жильем на сервисе по бронированию жилья Airbnb. Жилье сдается с 2009 года. С тех пор хижина получила около 1300 отзывов от гостей, которые дали ей пять звезд за чистоту, стоимость и расположение. В ней могут жить три гостя, она оборудована большой кроватью, 32-дюймовым телевизором с плоским экраном и диваном, который можно трансформировать во вторую спальную зону. Также в хижине есть холодильник, аппарат для приготовления попкорна, кофемашина и барбекю-гриль. Купол здания частично сделан из стекла, что позволяет наблюдать за звездами. Также в ней есть Wi-Fi. Стоимость проживания в хижине за одну ночь составляет примерно 130 долларов (8500 рублей).

Помните, мы писали о том, что канал HBO объявил квест для фанатов «Игры престолов» - нужно было отыскать шесть спрятанных по всему миру копий Железного трона? Поклонникам предложили найти реплики с помощью подсказок — нескольких длинных 360-градусных видео с тронами и локациях вокруг них. Подсказки появлялись не сразу, а по очереди. Раз в несколько дней HBO на специальной странице открывали очередной ролик с локацией. Первые пять тронов фанаты отыскали за неделю — они находились в Бразилии, Швеции, Канаде, Великобритании и Испании. А 29 марта, спустя десять дней после старта квеста, жительница Нью-Йорка нашла последний трон. На это у неё ушло около десяти минут. Каждого, кто находил трон, встречали организаторы в костюмах из «Игры престолов». Они вручали короны и публиковали фотографии с победителями в соцсетях. Вот они, короли и королевы Вестероса:



Девушка, нашедшая трон в Испании



Девушка, нашедшая трон в Бразилии



Парни, нашедшие трон в Британии



Женщина, нашедшая трон в Канаде



Та самая девушка из Нью-Йорка, которая нашла трон за 10 минут!



Трон в Швеции

Музыкальная пауза.

Начинаем это утро с позитива от Семена Слепакова — его нового шедевра под названием «Хлопай ушами». Песня посвящается обладателям больших ушей, в первую очередь — герою диснеевской киновселенной слоненку Дамбо.

Напомним, фильм «Дамбо» вышел в прокат на прошлой неделе, его сюжет частично основан на оригинальном мультфильме Disney и рассказывает о цирковом слоненке с необыкновенно большими ушами, благодаря которым он может летать.

И залипалочка дня - продолжаем тему с едой.

Классный ролик со стоп-моушен анимацией о том, как приготовиться бутерброд из клавиатуры. Ням-ням!

А в галерее вас ждут носатые и глазастые зверьки от Clotilde Goubely.

Хорошего и легкого вам понедельника!