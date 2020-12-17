17 декабря: самое трогательное рождественское видео и кенгуру, которые могут сказать, что им нужно

Доброе утро! До Нового года осталось 15 дней. Это ли не прекрасно? А еще прекрасно по утрам читать хорошие новости. Поехали!

Можно нам немного солнышка?! Сегодня в Туле будет пасмурно. А столбики термометров поднимется до +1 градуса Цельсия.

Нидерландская фармацевтическая компания DocMorris выпустила к Рождеству рекламный ролик, который смело может побороться за звание одного из самых трогательных праздничных видео. Его главным мотивом стало, что неудивительно в 2020 году, здоровье.

Главный герой ролика — пожилой мужчина — в любое время суток и в любую погоду активно тренируется с гирей. Тело порой подводит его, но он не сдается! Дедушку вдохновляет чье-то фото, которое он носит с собой.

Опустим спойлеры, это видео просто необходимо досмотреть до конца.

Рекламу опубликовали на YouTube 30 ноября, а в последние дни оно быстро завирусилась. Ролик набрал 7,4 млн просмотров, причем почти миллион из них — за прошедшие сутки.

А вы уже чувствуете новогоднее настроение? Поделитесь в комментариях, как вы поддерживаете праздничный настрой?

Лидер The Hatters вместе с питерскими электронщиками превращает неуютный хардкор легендарной «Химеры» в прямолинейный стадионный рейв. Странным образом этот трибьют работает, хотя бы с точки зрения увековечивания андеграундного культа 1990-х в массовой памяти. Свидетели эпохи клуба «ТамТам», впрочем, все равно будут недовольны. Сегодня слушаем Oligarkh, Mstr.Frei и Юру Музыченко - «Zudwa».

Кенгуру могут общаться с человеком: специально обращать на себя внимание и просить о помощи в добыче еды. Коммуникацию животные осуществляют с помощью направления взгляда, что, к примеру, характерно для собак. Об этом стало известно из исследования, проведенного Сиднейским университетом и Университетом Рохемптона в Лондоне.

Эксперимент состоял из двух этапов. В первом участвовали 16 кенгуру разных видов. Животных научили открывать контейнеры с едой. С задачей справились не все, поэтому в следующий этап попали только 11 особей.

На втором этапе контейнер с едой специально ставили так, чтобы кенгуру не смогли добраться до спрятанной там еды. При этом рядом с животными всегда находился человек. В итоге кенгуру начинали с ним коммуницировать — каждый из них около пяти раз смотрел на человека, а после — на контейнер, давая понять, что им нужно. Некоторые подходили к человеку, обнюхивали его или дергали за штаны, чтобы привлечь внимание и наконец-то получить еду.

Авторы эксперимента отметили, что подобное поведение свидетельствует о более высоком уровне когнитивных функций у кенгуру, чем принято считать. Обычно так себя ведут одомашненные животные, которые сотни лет учились взаимодействовать с человеком.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что кенгуру могут использовать схожие методы общения и с другими видами, в том числе, не только с человеком.

Первый снег — всегда особенное событие. А для собак особенным остаётся и второй, и третий, и даже сто сорок пятый снегопад. Ведь это означает, что на улице становится только больше развлечений: можно и лёд пожевать, и в сугробах попрыгать, и в снежки с хозяином поиграть. Ну а фотографии питомцев посреди гор снега только доказывают, что собаки и зима просто созданы друг для друга.

Хорошего дня и снежного настроения!