24 апреля: Трейлер субботника и утка-рецидивист

Доброе утро!

Милота к завтраку. Когда кто-то хочет съесть твою котлетку:

Как насчет бодрящего экстрима?

Турист в Непале снял на видео дорогу, по которой его вместе с другими пассажирами вёз местный житель. Она проходит прямо СКВОЗЬ водопад. Выглядит это весьма страшно. Но, как отмечает автор видео, большинство пассажиров безразличны к происходящему - вот это нервы у людей!

Всякие интересности!

12-летний австралиец очень хотел на Бали, но родители ему отказали. Тогда парень придумал хитрый план: выкрал у родителей кредитную карту, обманом заполучил у бабушки свой загранпаспорт, сказал родителям, что пошел в школу, а сам улетел отдыхать на Бали (в Австралии детям старше 12 лет можно путешествовать без сопровождения взрослых). На пути от Сиднея до Бали сотрудники аэропорта остановили его лишь однажды — на пересадке в Перте. Они попросили школьника показать документы, чтобы удостовериться, что ему есть 12 лет. При заселении в отель мальчик снова не встретил проблем: достаточно было сказать сотрудникам гостиницы, что он ждет приезда сестры. Проблемы начались чуть позже, когда родные узнали о его прогуле в школе. Матери потребовалось немного времени, чтобы выяснить, что он улетел на Бали. «Мы были ужасно шокированы, просто не было слов, чтобы описать, что мы чувствовали, когда обнаружили, что наш сын улетел за границу», — заявила Эмма, мать школьника. Короче, о чем мы. Мечты должны сбываться!

RUNAWAY RASCAL: 12-year-old Drew had a fight with his mum, so he took off to Bali - all by himself. Watch his great escape MONDAY on #9ACA pic.twitter.com/nwg8feWn5E — A Current Affair (@ACurrentAffair9) 21 апреля 2018 г.

Фанат набил на задницу тату с изображением форварда «Арсенала» (спокойно - лондонского!) Александра Ляказетта. Футболисту очень понравилось! После того как Ляказетт узнал об этом, он пригласил парня на стадион «Эмирейтс», сфотографировался с ним и выложил снимок в твиттер:

В Швейцарии "жжет" дорожная камера. Недавно она сфотографировала утку, превысившую лимит скорости. Местная полиция рассказала, что утка пролетела над дорогой на небольшой высоте со скоростью 52 километра в час — при том, что на этом участке стоит ограничение в 30 километров в час. Через три дня эта же камера снова запечатлела утку, превысившую лимит скорости на 22 километра в час. Полиция не смогла установить, идет ли речь о птице-рецидивисте, или это два разных правонарушителя. Если бы на месте утки был автомобилист, его бы оштрафовали и лишили прав на месяц.

Музыкальная пауза:

На концерте Foo Fighters в Техасе лидер группы Дейв Грол пригласил на сцену фаната для исполнения песни «Monkey Wrench». Тот выступил настолько круто, что Грол встал перед ним на колени. Поклонник добавил в композицию два соло, чем вызвал восторг у зрителей и участников группы:

Для киноманов.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов на своей странице в фейсбуке опубликовал видео с экологического субботника в Прибайкальском национальном парке, который он сделал самостоятельно. Почему ЭТО у нас в рубрике "для киноманов"? Да потому что ролик оформлен в стиле типичного трейлера со вставками из мотивирующих фраз:

Особенно вот это умилительно:

В галерее - забавные работы итальянского иллюстратора Диего Кузано.