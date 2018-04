24 апреля: Трейлер субботника и утка-рецидивист

Доброе утро!

Милота к завтраку. Когда кто-то хочет съесть твою котлетку:

Как насчет бодрящего экстрима?

Турист в Непале снял на видео дорогу, по которой его вместе с другими пассажирами вёз местный житель. Она проходит прямо СКВОЗЬ водопад. Выглядит это весьма страшно. Но, как отмечает автор видео, большинство пассажиров безразличны к происходящему - вот это нервы у людей!

Всякие интересности!

12-летний австралиец очень хотел на Бали, но родители ему отказали. Тогда парень придумал хитрый план: выкрал у родителей кредитную карту, обманом заполучил у бабушки свой загранпаспорт, сказал родителям, что пошел в школу, а сам улетел отдыхать на Бали (в Австралии детям старше 12 лет можно путешествовать без сопровождения взрослых). На пути от Сиднея до Бали сотрудники аэропорта остановили его лишь однажды — на пересадке в Перте. Они попросили школьника показать документы, чтобы удостовериться, что ему есть 12 лет. При заселении в отель мальчик снова не встретил проблем: достаточно было сказать сотрудникам гостиницы, что он ждет приезда сестры. Проблемы начались чуть позже, когда родные узнали о его прогуле в школе. Матери потребовалось немного времени, чтобы выяснить, что он улетел на Бали. «Мы были ужасно шокированы, просто не было слов, чтобы описать, что мы чувствовали, когда обнаружили, что наш сын улетел за границу», — заявила Эмма, мать школьника. Короче, о чем мы. Мечты должны сбываться!

