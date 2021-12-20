20 декабря: ужасные бутсы на каблуках и инструмент для анимации детских рисунков при помощи ИИ

Доброе утро! До Нового года осталось 12 дней. Какой фильм вы традиционно смотрите на зимних праздниках? Расскажите об этом в комментариях, а еще обязательно прочитайте самые хорошие новости!

Лучше свитера может быть только два свитера. Сегодня в Туле небольшой снег, и до -5 градусов. Далее на этой неделе ожидается сильное похолодание.

В своей новой коллаборации бренды Comme des Garçons и Nike решили совместить несовместимое — футбольные бутсы с каблуками. Как пишет издание Hypebae, основой для этой модели послужили широко известные бутсы Nike Premier, которые были выпущены в 1992 году. Создатели новых кроссовок сделали шипы поменьше, а форму чуть проще, а также добавили главный элемент — каблук, стилизованный под шипы на обычных бутсах. На поле, конечно, в таких бутсах делать нечего, но прошаренные модники наверняка найдут им применение.

Модели из коллаборации Comme des Garçons и Nike представлены в двух базовых цветах — черном и белом. Верх кроссовок украшен стеганой строчкой, а Swoosh, так называют тот самый значок бренда Nike, выполнен на контрасте с основным цветом кроссовок.

Впервые эта модель была представлена на показе осенне-зимней коллекции Comme des Garçons, а теперь кроссовки поступили в продажу на сайте Dover Street Market. Там бутсы на каблуке можно приобрести за 475 фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу составляет примерно 630 долларов или 46,5 тыс. рублей.

Сегодня слушаем RUFUS DU SOL — Surrender.

Исследователи из подразделения Meta AI представили инструмент, который при помощи ИИ анимирует детские рисунки с «человекоподобными» фигурами — головой, руками и ногами.

Достаточно загрузить картинку в сервис — он сгенерирует на основе рисунка видео, чтобы родители могли, например, показать детям, как могут двигаться нарисованные им персонажи, либо поделиться с друзьями.

По словам исследователей, они обучили ИИ распознавать человеческую фигуру на рисунке, а затем отделять её от основного изображения и определять опорные точки фигуры, чтобы построить анимацию.

В Meta надеются, что, обучив искусственный интеллект распознавать детские рисунки, они приблизятся к созданию ИИ, который понимает мир с человеческой точки зрения.

Несмотря на то, что животные выглядят как настоящие воплощения милоты и очарования, их действия не всегда можно понять и простить. Достаточно вспомнить все разбитые горшки, украденные вкусняшки и потрёпанные вещи, чтобы раз и навсегда запомнить, что пушистые ангелочки могут вытворить всё, что угодно. Естественно, после такого никто их не разлюбит — хозяева просто посмеются над масштабами проделки и не забудут сделать фото на память.

Хорошего дня и мягкого настроения!