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Утро в Туле
И наконец-то 15 августа: потасовка с командой Дженнифер Лопес, летающий автомобиль и рыбки-агрономы

И наконец-то 15 августа: потасовка с командой Дженнифер Лопес, летающий автомобиль и рыбки-агрономы

Доброе утро! Проверим себя: сегодня 15 августа и четверг. Вспомним вчерашнее утро, посмеемся, и вот у нас уже хорошее настроение как у этой мартышки.

 

За окном сегодня хорошо – тепло и солнечно, правда вечером ожидается дождь, но, по сравнению с июльской погодой это просто сказка.

 

Начнем утро с музыкальной паузы. На видео, казалось бы, обычная вечеринка на Ибице, только на этой вечеринке выступает первый диджей из Космоса. Итальянский астронавт играл прямо на МКС, а его треки транслировались на вечеринке. Музыкант миксовал песни с помощью планшета и специальной программы.

 

Москвичка и Джениффер Лопес оказались в центре скандала. Конфликт произошел у лифта в гостинице Санкт-Петербурга, где проживала поп-дива и пострадавшая девушка.

В один из вечеров москвичка возвращалась вместе со своим молодым человеком и ждала лифт в холле. В это же время здесь оказалась большая группа людей  - это были визажисты, костюмеры и танцоры Дженнифер Лопес. Один мужчина из этой компании подошел к москвичке и в грубом тоне предложил ей подняться пешком по лестнице, якобы это будет полезным для девушки. Кроме того, эти люди смеялись, оскорбляли девушку и показывали на нее пальцем. В какой-то момент оскорбленной таким поведением девушке пришлось вызвать охрану, чтобы приструнить эту группу людей.

 

В Турции представили первый летающий автомобиль. Вертикальный взлетно-посадочный аппарат с сиденьем для одного пассажира выпустила компания Cezeri. Внешне автомобиль представляет собой нечто среднее между вертолетом и квадрокоптером. Аппарат появится на технологической ярмарке в Стамбуле.

 

В сети появилось видео из Парижского океанариума, в котором рыбки помогают выращивать овощи


Как рыбки парижского океанариума помогают выращивать овощи

 

В галерее сегодня фото из воображариума нейросети. Снимки можно найти на ее собственной странице в инстаграме.  На всех фото лицо Илона Маска.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +1
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