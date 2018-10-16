16 октября: Сливочное спасибо и зарядка от тираннозавров

Всем привет! Пора вставать!

Погода на сегодня. Мозг по-прежнему отказывается верить, что 16 октября у нас может быть +18:

Если утром посмотреть мультик, день пойдет как надо.

Simon's Cat напоминает, что уже через две недели будет Хэллоуин! Спецвыпуск к празднику:

Милота дня.

Американское посольство в Австралии случайно разослало по электронной почте приглашения на выдуманную вечеринку, к которому было приложено фото котика в пижаме с тарелкой печенек.

Увы, котико-пижамной вечеринки не будет… В посольстве объяснили, что ошибку допустил сотрудник, который учился работать с рассылкой электронных писем, и извинились перед всеми, кто хотел попасть на кошачью пижамную вечеринку, которая не состоится. «Подобные мероприятия находятся за пределами наших полномочий», — отметил советник посольства по связям с общественностью Гэвин Сандвол.

Кстати, котик на фото -вполне реальная и даже медийная «личность». Его зовут Джоуи. Его хозяйка, жительница Мельбурна Дженнифер Стюарт, ведет инстаграм-аккаунт животного, в котором уже отреагировала на случившееся. Выложила вот это фото и написала, что Джоуи очень расстроен тем, что вечеринка не состоится…

Время хороших новостей!

Прекрасная новость для тех, кто следит за судьбой британской королевской семьи: накануне принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили о грядущем пополнении семейства. ПРичем сделали это очень по-современному, через инстаграм. Текст объявления звучит так: «Их Королевские Высочества герцог и герцогиня сассекские очень рады сообщить, что герцогиня ожидает ребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко оценили поддержку, которую они получили от людей во всем мире со времени их свадьбы в мае, и рады, что могут поделиться этой счастливой новостью с окружающими». Слухи об этом ходили аж с июня (пара поженилась в мае), и вот, наконец, официальное подтверждение. Наши поздравления!

Теперь спасибо можно на хлеб намазать! На «Сернурском сырзаводе» в Йошкар-Оле будут выпускать масло «Спасибо». Маркетолог завода рассказала, что идея родилась из-за мема. Ну теперь дело за винно-водочными производствами. Ведь спасибо, как известно, еще и не булькает…

В приложении Snapchat (это ему мы все обязаны безумного количеству странных селфи в инстаграме) появилось несколько масок для котов! Которые, впрочем, могут подойти и другим домашним животным. Есть вот такие варианты: хлебушек, единорог, арбузик и романтик. Ждем наплыва котоселфи во всех инстаграмах мира!

Время для музыкально-танцевальной паузы!

Десятки тираннозавров-«черлидеров» станцевали под тему из «Парка Юрского периода» на американском футболе в Айове. В том числе к 25-летию классического фильма Спилберга.

Кстати, если повторять за тираннозаврами все их «танцевальные» движения, можно сделать неплохую зарядку. Рекомендуем!

В галерее — фото из сообщества «фотки на сименс» Вконтакте. Представляете, москвич Андрей Крицкий уже несколько лет снимает столицу на старый Siemens S55, находя в этом «эстетический потенциал».

История начиналась очень просто: в 2012 году знакомый Крицкого разбирал склад закрытого магазина электроники и предложил ему забрать внешнюю камеру для телефонов Siemens: раньше ряд производителей вроде Nokia, Sony Ericsson и Siemens выпускали подключаемый фотомодули в качестве дополнительного аксессуара к мобильным устройствам. Но идея провалилась из-за низкого качества камер и отсутствия спроса, и «об этом недоразумении вскоре все благополучно забыли». Все забыли, а Крицкий решил снимать!

«Первое время меня завораживал сам процесс съёмки: подключить камеру, сделать снимок, передать фото через Bluetooth на смартфон. Я снимал больше для себя, но постепенно выяснилось, что такая низкокачественная фотография имеет огромный эстетический потенциал. То, что принято считать технически несовершенным, устаревшим — на самом деле обладает особым визуальным языком. И меня это по-настоящему увлекло», — рассказал Андрей Tjournal.

Ну что, как вам такой «цифровой примитивизм»? (термин самого Крицкого).