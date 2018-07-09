9 июля: Акинфеевы и реклама для муравьев

Доброе утро! Сверхэмоциональные выходные позади. Вы хоть отдохнуть-то успели?..

О погоде. Вот такой прогноз на рабочую неделю:

Начинаем утро с милоты!

Недавно польский историк Ежи Таргальский давал интервью одному из телеканалов. А потом пришел его кот и стал главным героем сюжета

Вот ведь какой черствый человек - все равно может говорить об истории, даже когда котик лижет в ушко...

А теперь про футбол.

В разгар мундиаля компания Apple сняла красивейшие рекламные ролики об объединяющей силе футбола. При этом сам Чемпионат мира ни разу не упомянула.

Каждое из трёх видео рассказывает

о том, как футбол объединяет людей

со всего мира.

Первая короткометражка повествует о коренных жителях Австралии, которые играют в футбол для сохранения своего культурного наследия.

Во второй показаны японские монахи, которые используют футбол для связи с местным населением и поддержания принципа «Ва» — единения в социальной группе.





Сюжет третьего ролика построен вокруг двух команд с разных островов в Атлантическом океане, которые отказываются играть на территории друг друга и поэтому плывут в нейтральные воды Португалии, чтобы устроить там чемпионат. Победители получают «титул» чемпиона моря и футбольного поля.





Как отмечают создатели, все три ролика были целиком сняты на iPhone.

Новости!

Накануне четвертьфиналов Чемпионата мира в Архангельской области был найден уникальный по внешнему виду алмаз - камень выглядит как футбольный мяч (что, конечно, весьма спорно - но кто хочет, тот увидит). Губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил назвать камень в честь вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. Алмаз "Акинфеев"!

Не только алмаз теперь будет носить имя вратаря сборной России. Птенца степного орла в Московском зоопарке тоже будут звать Акинфеев! «Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Как подчеркивают работники зоопарка, маленький орел уже «наделен острым зрением и молниеносной реакцией», как и вратарь нашей сборной. После окончания чемпионата рядом с его вольером повесят именную табличку.

И хоть одна новостюшка без Акинфеева. Компания Citroen создала очки Seetroen, которые, как утверждается, помогают справиться с укачиванием в транспорте. В белой пластиковой оправе очков находятся четыре кольца, наполненные синей жидкостью. Она движется по фронтальной и сагиттальной осям — влево-вправо и вперед-назад — и создает искусственный горизонт, что, в свою очередь, позволяет разрешить конфликт между органами чувств, который и приводит к возникновению неприятных ощущений в транспорте. По словам разработчиков, Seetroen способны устранить симптомы всего за 10 минут и справляются в 95 процентах случаев. Стоимость таких очков - 99 евро.

Музыкальная пауза!

Немецкий органист Карстен-Штефан Граф фон Ботмер с 2008 года устраивает в церкви концерты с показом Чемпионата мира по футболу. Музыкант импровизирует на инструменте во время игр, которые демонстрируются на большом экране, и в режиме онлайн меняет музыкальное сопровождение в зависимости от событий матча.

Увы, пока в сети нет хороших видео таких концертов с матчей нынешнего мундиаля, но вот в качестве примера матч Германии и Италии в 2012 году:

Сходили бы в такую "фан-зону"?)

Два в одном: Реклама + развлечение для киноманов.

Сотрудники Российского института фотонных технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН представили самую миниатюрную рекламу фильма «Человек-муравей и Оса» от Marvel. Для того, чтобы разглядеть название фильма и крошечные фигурки героев, придётся воспользоваться микроскопом.

"Способность Человека-муравья — уменьшаться до микроскопических размеров. Поэтому мы подумали, что было бы интересно попробовать создать копию персонажа размером в несколько десятков микрометров (1 миллиметр = 1000 микрометров) на нашем оборудовании", - говорит Никита Минаев, сотрудник института.

Фильм «Человек-муравей и Оса» стартовал в российском прокате на прошлой неделе, то есть именно сейчас его можно и нужно смотреть в кино. Вы уже успели оценить?

В галерее - ежики на известных картинах. Не портят, украшают!