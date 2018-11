28 ноября: кошачий спорт и самый невкусный завтрак

Доброе утро! Середина рабочей недели позади, желаем, чтобы сегодняшний день прошел легко. Выпейте чашку своего любимого утреннего напитка и заряжайтесь позитивом.

О погоде. Зима уже вступает в свои права. Сегодня ожидается похолодание и сильный ветер. Одевайтесь теплее.

Спорт - лучшее начало дня. По крайней мере так считает очаровательный котик из этого видео. На одной из парковок в Штатах прохожий застукал котика который внимание: качает пресс! Между прочим нам, людям стоит брать с него пример).

Новости.

Даже если вы считаете, что готовите плохо, знайте, есть кто-то кто делает это хуже вас. Недавно в социальной сети «ВКонтакте» появился паблик с рецептами, которые придумывает нейросеть. Робот предлагает 12 тысяч рецептов, а вот ингредиенты в них придумывает сама. Вот, например рецепт Кофе «Королевская кухня». Как вам такой завтрак?

Вчера зонд Insight приземлился на поверхности Марса. Как сообщают РИА Новости, cпустя несколько минут после приземления специалисты НАСА получили первую фотографию с поверхности Марса. На снимке видны частицы пыли.

Музыкальная пауза. Сегодня посмотрим новый кислотный клип Дэвида Гетты на песню Say My Name.

В галерее сегодня картины Итальянского иллюстратора Гебе. Его рисунки отражают современное общество с его устоявшимися причудливыми привычками.