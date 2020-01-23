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Утро в Туле
23 января: для чего разрезали пополам томик Достоевского?

23 января: для чего разрезали пополам томик Достоевского?

Доброе утро! Держитесь, до выходных осталось совсем чуть-чуть. Желаем, чтобы это четверг прошел легко, а вечер был спокойным и позитивным.

 

За окном сегодня продолжается снегопад и будет еще холоднее и ветрено. С этой  «розовой» зимой, совсем мы отвыкли от традиционной морозной погоды.

 

Таиландские рыболовы засняли удивительное природное явление – дельфинов-альбиносов.

 

Google придумал необычный гаджет - конверт, который поможет справиться с зависимостью от телефона. Для этого на устройство необходимо установить  специальное приложение, а затем поместить его в специальный чехол, который ограничивает функции смартфона до самых базовых.

В таком чехле функции смартфона ограничены только приемом и отправкой звонков  - и никакого интернета и социальных сетей. Правда, одна приятная функция все же остается – вы можете пользоваться камерой, но посмотреть снимки получиться только после того, как смартфон будет извлечен из чехла.

 

Британский писатель придумал эффективный способ упаковать толстые книги в поездку. Для этого он их просто разрезает. Досталось и нашему Федору Михайловичу Достоевскому.

Комментаторы в Твиттере впали в ярость от увиденного (и  многие с ними согласятся), посчитав такой метод кощунственным, а самого писателя нарекли террористом и  «убийцей книг». Но, все же у метода нашлись и сторонники, которые считают, что гораздо важнее читать книги, а уж каким способом это делать, выбирать читателю.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Евы Польны на песню «Снег».

 

В галерее сегодня – художества от иллюстратора Хавьера Переза. Очень своеобразные и необычные.

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Автор: Администрация Myslo
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