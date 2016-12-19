19 декабря: Две недели до Нового года!

Всем привет! Две рабочих недели - и Новый год. Правда, это придает сил и энергии?

Начнем понедельник с музыки! Летом 2017 года на телеканале Disney XD выйдет новая версия мультсериала «Утиные истории». Запланирован сезон из 21 эпизода и две отдельных серии. В ожидании премьеры актеры, озвучившие сериал, исполнили песенку из заставки, которую знают ВСЕ. Подпевайте:

Новость для тех, кому особенно тяжело просыпаться по понедельникам. Кажется, скоро в продажу поступят "умные" занавески, которые помогут легкому пробуждению.

Сейчас разработчики собирают на Kickstarter деньги на запуск серийного производства устройства Slide, которое раздвигает и сдвигает шторы.

Если у вас есть фитнес-трекер, который умеет различать фазы сна, устройства можно синхронизировать, и тогда шторы раздвинутся в тот момент, когда вы начнете просыпаться. Кроме того можно настроить механизм так, чтобы шторы двигались в ваше отсутствие: это может отпугнуть домушников, которые решат, что в доме кто-то есть.

Первые готовые устройства Slide появятся в середине 2017 года.

Милота дня. Пользователи интернета по всему миру умиляются чудесной рождественской истории. Кошка родила четырех котят прямо под новогодней елкой! Прелесть:

Котяток назвали Ноэль (Рождество), Джой (Радость), Крисмас (тоже Рождество) и Фэйт (Вера).

Разные хорошие новости.

В Дании придумали рождественскую гирлянду, которая спасет дом от грабителей во время новогодних каникул (хммм, кто-то пересмотрел "Один дома"?..) Принцип работы новогодней гирлянды Christmas Spotlights довольно прост: она оснащена датчиками движения, которые реагируют на приближение человека и зажигают лампочки на полную мощность. Их суммарная яркость достигает ослепительных 12 тысяч люменов, что эквивалентно паре мощных проекторов для домашнего кинотеатра.

В честь чемпионата по поеданию пирогов, который пройдёт в британском городе Уиган 20 декабря, местные энтузиасты запустили в космос пирог с картошкой и мясом, закрепленный на метеозонде. Экспериментаторов интересует, насколько изменится молекулярная структура выпечки после путешествия на высоту 30 километров. Зонд с камерой успешно вернулся на землю, а пирог попробуют уже во время чемпионата.

А в Японии придумали жену-робота. Проект называется Gatebox — фактически, это полноценный имитатор электронной жены, который предназначен в первую очередь для одиноких мужчин. Что немаловажо: личность роботизированной супруги можно подгонять под себя, спект настроек персональности весьма и весьма велик. Кто там не может найти свой идеал?..

Похулиганим немножко. Как вам такой наряд для рождественской вечеринки?)

Для киноманов. Режиссёр монтажа Никита Малько опубликовал на своём канале YouTube собственный ежегодный видеомэшап из фильмов 2016 года. Около 200 фильмов за восемь минут, самые эпичные моменты. Вы все смотрели?)

В галерее - подборка собак в пижамах. Хорошего вам дня! После работы не задерживайтесь, скорее возвращайтесь домой, залезайте в уютную пижаму, включайте огоньки на ёлке (если уже нарядили) и делайте большую кружку какао. И настроение будет вау.