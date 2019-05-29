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Утро в Туле
29 мая: кому Тиль Линдерман признался в любви?

29 мая: кому Тиль Линдерман признался в любви?

Доброе утро! Продуктивного вам рабочего дня и помните что половина недели уже позади!

 

Погодка сегодня чудесная!

 

Новости традиционной и нетрадиционной медицины.

Amazon удаляет книги по лечению аутизма у детей с помощью отбеливателя. Вопреки тому, что издания помечались как необоснованные научно содержащие субъективные мнения автора, нашлись те, кто решил опробовать на себе этот метод.

В книгах описывается приготовление диоксида хлора и польза минеральной добавки MMS, широко распространенной на Западе. По составу вещество очень близко к химическому отбеливателю.

А тем временем в Китае медицина далеко шагнула вперед. В местных детских садах используют робота для ежедневного осмотра детей на признаки болезней. Если у ребенка находятся симптомы болезни робот отправляет его к врачу.

 

Немного новости из мира высоких технологий.

Американские ученые из Массачусетского университета смогли разработать особые настройки нейросети. Теперь по голосу технология с высокой точностью воссоздает внешний вид, пол и возраст человека. Вот примеры реальных людей рядом с образами нейросети.

 

И минутка милоты.

И это не плюшевые котики, а самые настоящие. Эта порода китайских кошечек называется экзотической короткошерстной. Благодаря большим глазам, круглой голове и гладкой шерсти котики выглядят как игрушки, но на самом деле это живые существа и на видео ниже оба кота настоящих.

 

В качестве музыкальной паузы подъехал клип Rammstein под названием Ausländer (в переводе на русский «Иностранец»), премьера которого состоялась вчера в 20.00. В ней лидер группы Тилль Линдеманн поет о возможностях и удовольствиях, которые открывает путешественникам знание других языков. Солист даже спел фразу на русском «Я тебя люблю».

В галерее сегодня чудеса селекции — самые необычные овощи. Все они настоящие и съедобные.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +1
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