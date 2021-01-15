15 января: приложение для «идеального тела» и пес, который умеет приносить пиво в постель

Доброе утро! Наконец-то первая в этом году рабочая неделя подошла к концу! Как вы справились, расскажите об этом в комментариях, нам очень интересно. А пока мы подготовили для вас порцию хороших новостей. Поехали!

Погода та же, только чуть холоднее. Сегодня в Туле целый день стоит ожидать снега, а температура воздуха днем опустится до -15 градусов Цельсия.

Давайте признаемся: каждый из нас хоть раз в жизни обещал себе, что со следующей недели/следующего месяца/следующего года точно займется спортом, но что-то шло не так. Одни все же начинали, но мотивация неожиданным образом пропадала, а другие находили целую гору отговорок, чтобы так и не доехать до фитнес-клуба.

Американские разработчики придумали, как сделать так, чтобы обещание заняться спортом было легче воплотить в жизнь. Стартап EnvisionBody создал технологию, которая может показывать пользователям, как они будут выглядеть, если будут регулярно тренироваться. Об этом пишет издание The Washington Post.

По своей сути новая технология представляет собой новый взгляд на фотографии типа «до» и «после», только в данном случае пользователь будет видеть не каких-то незнакомых людей, добившихся желаемого, а самого себя в будущем. Да и выглядеть это будет не как отфотошопленное изображение, а как реальный прототип человека на экране.

Это чем-то напоминает фильтры в соцсетях: стоит только навести на себя камеру, как изображение преобразится. Хотя разница все-таки есть, разработчик Филипп Левицки говорит: «Легко добавить фильтры, которые вы видите в Snapchat. Трудно создать иллюзию того, что что-то было удалено».

По словам разработчиков EnvisionBody, они хотят создать приложение для того, чтобы мотивировать людей. Кроме того, как только ограничительные меры будут сняты, люди постепенно снова начнут заниматься фитнесом. И тогда компаниям понадобятся новые технологии, чтобы привлечь внимание желающих привести себя в форму, а разработанное приложение может стать хорошим решением.

Певица Монеточка выпустила клип на трек «Папина любовница» со второго студийного альбома «Декоративно-прикладное искусство». Любовницу сыграла актриса Яна Троянова, а отца — рэп-исполнитель Kotzi Brown (Константин Аршба). Поэтому сегодня слушаем Монеточку - «Папина любовница».

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В целом хаски только и делают, что орут (о чем мы недавно писали). Но банковскому менеджеру Майку Антониетти из Онтарио удалось научить своего восьмилетнего пса по кличке Уорвик чему-то (относительно) полезному — приносить пиво из холодильника и даже закрывать за собой дверцу. Возможно, дело в том, что Уорвик — не чистокровный хаски, а помесь с немецкой овчаркой. Так что, вероятно, орать ему хочется в два раза меньше.

Тренировки Уорвика заняли три месяца. Антониетти дрессировал его поэтапно: сперва пса по команде отправляли на кухню. После научили открывать дверцу холодильника с помощью привязанной к ручке тряпки. И, самое сложное, Уорвику объяснили, что такое пиво — и как хватать его пастью так, чтобы не прокусить банку.

В процессе обучения собака путалась и, к примеру, однажды случайно принесла Антониетти мешок сыра. Сейчас же Уорвик идеально исполняет команду, ничего не путает и пиво не роняет. По словам Антониетти, пес помог ему очаровать будущую жену, которой он на первом же свидании показал, на что способен смышленый Уорвик.

Его собака не только приносит пиво, но и умело притворяется мертвой. Наверняка эта способность окажется особенно полезной, когда Уорвику будет лень в очередной раз бежать до холодильника.

Нужно признать: к 2021 году содержимое пакетов с пакетами стало предельно скучным — там в основном пакеты от доставок и популярных торговых площадок.

То ли дело в начале 2000-х, когда каждый пакет ценился и хранился годами! Многие знают и помнят эти пакеты, что называется, в лицо, даже спустя десятки лет. Мы нашли лучший тред с легендарными пакетами 2000-х для тех, кто хочет почтить их память.

Хорошего дня и ностальгического настроения!