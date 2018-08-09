9 августа: Носорожек и песня про очередь в детский сад

Доброе утро!

Вы только посмотрите, какой чудесный солнечный денек обещают нам синоптики! Почему-то очень радостно видеть в прогнозах такое:

Начинаем утро с запредельной милоты.

В Честерском зоопарке (Великобритания) родился детеныш черного носорога — редчайшего вида на планете. В дикой природе осталось всего 650 таких носорогов!

Что удивительно, малыш родился прямо на глазах посетителей зоопарка. И уже через 15 минут встал на ножки! Да что ж это за чудо такое:

Новости!

Компания Nike выкупила церковь 19-го века в Чикаго, переделала её в спортзал и отдала местным школьным командам. Церковь Богоявления закрылась в 2011 году из-за того, что всё меньше прихожан стало приходить на службы. Специалисты Nike сделали в здании полноценную площадку, тренажёрный зал, раздевалки и помещения для лекций и семинаров. Комплексу оставили некоторые традиционные для церквей атрибуты. Например, витражи, выполненные в виде баскетбольных мячей. Раздевалки тоже напоминают, чем раньше был спорткомплекс от Nike. По словам представителей американской компании, в церкви будут тренироваться дети из местных школьных команд, а их тренеры смогут бесплатно посещать лекции и семинары. На одну из первых тренировок в комплексе к детям пришёл Скотти Пиппен — легендарный игрок «Чикаго Буллс», много лет игравший с Майклом Джорданом. По субботам церковь зал смогут посетить все желающие — для этого нужно предварительно записаться через сайт Nike. Посмотрите на фото — настоящий «храм баскетбола» получился:

В интернете появилась петиция с призывом изменить границы турецкой провинции Батман, чтобы на карте она была похожа на логотип Бэтмена. В описании автор петиции указал: «Батману нужны изменения! Мы можем начать с границы. Изменив границы, мы сделаем провинцию более реалистичной». Автор петиции также изобразил, как, по его мнению, должны выглядеть новые границы Батмана. Больше 23 тысяч пользователей уже ее подписали! Отметим, что никакого отношения к супергерою из комиксов DC Батман не имеет. На втором фото видно, как выглядят границы Батмана сейчас:

Дамы, внимание. Компания Reebok представила «умный бюстгальтер» — по технологии, которую в свое время использовали в скафандрах астронавтов NASA. Называется PureMove. Бюстгальтер ослабляет или усиливает натяжение в соответствии с нагрузкой за счет особой ткани Motion Sense Technology. Когда человека в одежде из такой ткани быстро двигается, ткань становится плотнее и обеспечивает поддержку и компрессию; при медленных движениях ткань не так плотно прилегает к телу и дает свободно двигаться. Ох, столько всего умного вокруг, как бы соответствовать?..

Музыкальная пауза.

Смешной клип на злобу дня. Родители из Улан-Удэ сняли свою версию «Цвет настроения синий» — про очереди в детский сад:

«Детство так быстротечно, но дома с мамой оно длится вечность!..»

Правда, конец клипа особенно удался?)

Для киноманов.

Студия Disney показала новый трейлер фильма «Щелкунчик и четыре королевства».

В картине режиссеров Лассе Халльстрема («Собачья жизнь») и Джо Джонстона («Джуманджи») снялись Кира Найтли, Макензи Фой, Хелен Миррен, Морган Фриман и другие. Сюжет фильма рассказывает о девочке по имени Клара, которая в поисках ключа от шкатулки, оставленной ей матерью, попадает в волшебное королевство, где находит не только новых друзей, но и опасных противников.

Мировая премьера фильма запланирована на 24 октября, в России картина выйдет в прокат 8 декабря. Можно будет создавать себе новогоднее настроение!

Вот дублированный трейлер:

И оригинальный вариант:

Дженелль Уэкслер, мама двухлетнего Ривера и трехмесячной Либерти, превратила "мамский" инстаграм в необычный проект. Она публикует в блоге @photographyofliberty фотографии Либерти в образах самых известных и влиятельных женщин в истории. На снимках мы можем увидеть мини-версии Елизаветы II, Мари Кюри, Амелии Эрхарт, Фриды Кало, Одри Хепберн, Мадонны, Хиллари Клинтон, Матери Терезы и других известных личностей.

«Я хочу привлечь внимание к этим женщинам и их личным историям, их действиям и решениям, которые помогли сделать этот мир чуточку лучше. Надеюсь, когда Либерти подрастет, она будет вдохновляться их примером», — рассказала Дженнель.

В галерее - образы Либерти. Как вам?