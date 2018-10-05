5 октября: #акцияблагодарю и мясо из упаковок для «Икеи»

Доброе утро и с пятницей вас! И желаем, чтобы она прошла легко, а за выходные вы успели набраться сил и хорошенько отдохнуть. Как спланировать свой уикенд узнаете чуть позже, а пока налейте себе бодрящего кофе, улыбнитесь и почитайте свежую порцию утренних новостей.

За окном сегодня прохладно, к вечеру начнется дождь. На выходных погода преподнесет нам очередной приятный сюрприз — ожидается потепление до +16.

Сегодня во всем мире уже начали отмечать День учителя. В честь этого праздника во многих российских школах началась акция «Благодарю». Пользователи соцсетей будут публиковать видеозаписи и посты со словами благодарности учителям, наставникам в социальных сетях с хэштегом #акцияблагодарю.

Многие уже поздравили своих учителей.

Теперь о планах на выходные. Поздравьте своего первого учителя с праздником, сходите на вечеринку американской рэп-группы и выставку сибирских пейзажей и узнайте, что круче — «Веном» или «Звезда родилась». По традиции, Myslo подготовил для вас полный план всех самых интересных мероприятий на выходные. Выбирайте себе занятие по душе

Музыкальная пауза. Диана Арбенина выпустила новый клип «Короны». Смотрм и наслаждаемся песней о любви.

Невероятно! Из упаковок для икеа будут делать искусственное мясо. Компания, которая производит биоразлагаемые упаковки для магазина «Икеа», утверждает, что этот же материал можно использовать для выращивания искусственного мяса. Весь секрет в том, они сделаны из специальной грибницы, и разработчики могут создать «каркас», который позволить клеткам мяса расти, образуя мускульные волокна и слои жира.

Немного милоты вам в ленту. Тропические деревья эволюционировали и приманивают лемуров запахом плодов. Сегодня в галерее эти милые зверьки.