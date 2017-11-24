24 ноября: Коварный домофон и суровая детская площадка

Доброе утро! Всех с пятницей!

Синоптики обещают легкий морозец на весь уик-энд. Ура, грязь замерзла!

Милота дня: тут котик подружился с носорогами. Такая прелесть!

Мультик! Новый Simon's Cat ко Дню Благодарения:

А теперь новости.

В 2018 году японская компания Bandai Namco выпустит тамагочи в виде приложения для смартфона! Оно называется My Tamagotchi Forever («Мой тамагочи навсегда»). Согласно задумке, все тамагочи живут в городе «Таматаун» (Tamatown), что в том числе позволит сравнивать своего питомца с питомцами других пользователей. Как и в оригинальной игрушке, «хозяин» должен ухаживать за тамагочи и развивать его. Так он сможет переходить на новые уровни и открывать новые предметы, например, еду и костюмы. Игра условно-бесплатна, то есть подразумевает микротранзакции. Кстати, на официальном сайте к выпуску игры стартовал конкурс, для участия в котором нужно зарегистрироваться. Выбранный случайным образом победитель станет «источником вдохновения для создателей совершенно нового тамагочи». Как это произойдёт — пока неясно.

В прошлое воскресенье в Балашихе неизвестный и, по всей видимости, очень пьяный мужчина около трех часов выбивал дверь подъезда, прежде чем заметил кнопку выхода. Замуровали, демоны!!! Кстати, небольшой тизер: на третьей минуте к "пленнику" приходит ГОСТЬ.

А в Чувашии вообще произошла дикая история. И смех, и грех... В городе Цивильске школьник решил покататься на качелях на детской площадке, но застрял в грязи. Увяз так, что 20 минут не мог выбраться. Ребёнка вытащил отец, правда без обуви: сапоги так и остались в грязюке. Суровые чувашские детские площадки!

Музыкальная пауза!

Журнал Forbes в очередной раз решил посчитать гонорары знаменитостей. И составил список самых высокооплачиваемых певиц. На этот раз на первом месте — Бейонсе, которая заработала в этом году 105 миллионов долларов. Такой доход звезде принесли продажи альбома Lemonade, который занял высокие строчки во многих чартах. А также сборы от тура Formation и доходы от собственной линии одежды.

Далее звезды идут за ней с большим финансовым отрывом. На втором месте — Адель, которая заработала 69 миллионов долларов. И она уже второй год удерживает эту строчку.

На третьем — Тейлор Свифт, заработавшая 44 миллиона долларов. Кстати, Тейлор в прошлом году занимала первую строчку. И хотя в этом году Бейонсе ее и сместила, но не смогла побить ее рекорд. В прошлом году Свифт заработала 170 миллионов долларов. Журналисты Forbes считают, что в следующем году певица возьмет реванш, благодаря своему альбому Reputation.

Также в десятку самых дорогих звезд вошли Селин Дион, Дженнифер Лопес, Долли Партон, Рианна, Кэти Перри, Бритни Спирс, Барбра Стрейзанд.

Залипательное видео для пятничного расслабона.

Австралийский фермер снял с дрона перемещения овец по пастбищу. А поверх кадров наложил приятную музыку — получилось практически антистрессовое видео:

В галерее - фотографии победителей конкурса Siena International Photo Award, где были представлены лучшие работы путешественников со всего мира.