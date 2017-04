25 апреля: Единорожья еда, дом со смайликами и мышиный парк

Доброе утро! Ну что, понедельник пережили, а вставать легче не стало...

Начнем день с бодрящего душа! И с милоты - 2 в 1.

Бегемотик Фиона, которая родилась в феврале 2017 года в зоопарке Цинциннати, уже научилась ходить и играть. Иногда сотрудники зоопарка разрешают Фионе гулять по зданию. Во время очередной прогулки она нашла душевую комнату. Сотрудник, сопровождавший животное, включил воду и разрешил Фионе поиграть в душевой. Через какое-то время она уснула:

Продолжаем с видео из Якутска. На нем засняты дети, играющие на детской площадке... Они с ранних лет привыкают быть россиянами:

Вызывает смешанные чувства, правда? С одной стороны - адище. А с другой - все в резиновых сапогах весело "купаются" в разноцветных лужах - в нашем детстве это было за счастье!

Новости!

В Амерсфорте (Нидерланды) появился "дом со смайликами". Архитектор Чангиз Техрани использовал смайлики эмодзи как архитектурный элемент при проектировании здания. Для украшения фасада дома использовали 22 смайлика, выражающих разные эмоции. Дизайн смайликов позаимствовали из шаблонов, используемых мессенджером WhatsApp. Их преобразовали в 3D-модели, которые нужны для создания пресс-форм. По словам Техрани, раньше архитекторы украшали здания королями и горгульями, символами ушедших эпох. Он считает, что «современными горгульями» могут быть эмодзи, ставшие иконой 21-го века. Сейчас в "доме со смайликами" живут люди, а на первых этажх располагаются магазинчики. Он находится на небольшой площади напротив библиотеки, театра и школы. Поскольку студенты и школьники регулярно фотографируют здание, архитектор считает, что ему удалось превратить скучную бетонную коробку в интересный проект.

На прошлой неделе сеть Starbucks запустила в США напиток Unicorn Frappuccino ("Единорожий фраппучино"). Продавался он всего пять дней, но народ был в восторге. Так что, может, эксперимент продлят и расширят географию?.. Единорожий фраппучино отличается ярким оформлением: это крем и напиток розового и голубого цвета с посыпкой из блесток, переливающихся всеми цветами радуги. Вкус описывается как переход от "сладкого и фруктового до приятно кислого" с участием "волшебного порошка". Напиток оооочень калорийный - в максимальном объеме стакан напитка содержит 410 калорий (около трети от дневной нормы обычного человека). В составе "фраппучино" цельное молоко и взбитые сливки. Кроме того – ароматизированные сиропы и соусы. Короче, кофе там нет. И, кажется, поэтому бариста Старбакса его возненавидели. Вот что написал один из них в день старта продаж:

"ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ ЕГО!!! Да я за всю свою жизнь не сделал так много фраппучино! У меня все руки слиплись!

Если вы любите нас как бариста, не заказывайте это! Во имя Бога, любви и всего хорошего, что есть — не заказывайте единорожий фраппучино!"

Накануне 101-летняя индианка Ман Каур выиграла золотую медаль в забеге на Всемирных играх ветеранов в Окленде (Новая Зеландия). Каур стала единственной спортсменкой, выступающей в возрастной категории "100 лет и старше". Известно, что Каур преодолела стометровку за 1 минуту 14 секунд, а после устроила бодрый танец в честь победы.

101-year-old Man Kaur wins 100 metres sprint at the World Masters Games in Auckland - earning her 17th gold medal https://t.co/KWahJevO7r pic.twitter.com/xfemuQdtLM