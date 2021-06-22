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Утро в Туле
22 июня: беспилотный автомобиль для «Формулы-1», и обезьяна снимает стресс с помощью поп-ита

22 июня: беспилотный автомобиль для «Формулы-1», и обезьяна снимает стресс с помощью поп-ита

Доброе утро! Начинаем новый замечательный день и читаем только хорошие новости. Поехали!

 

Даже мороженому жарко. Сегодня в Туле ясная погода, а воздух прогреется до +33 градусов.

 

В австралийской пустыне прошли первые испытания четырехметрового гоночного электромобиля Alauda Airspeeder Mk3, который в будущем будет участвовать в соревнованиях в стиле «Формулы-1». Об этом сообщает The Guardian.

Во время теста мультикоптер летал в беспилотном режиме, однако в случае успеха на соревнованиях он будет управляться пилотом. Электромобиль имеет массу 130 кг и может достигать скорости 250 км в час. Заряда батареи хватает на 15 минут полета, поэтому для 45-минутых гонок потребуется дважды заменить батарею, это занимает примерно 20 секунд.

Ожидается, что в 2021 году состоятся сразу три воздушные гонки электромобилей, в каждой будут принимать участие до десяти пилотируемых летающих машин. Основатель фирмы, создавшей Alauda Airspeeder Mk3, Мэтью Пирсон говорит, что это будут «не просто гонки ради гонок». Его цель — ускорить внедрение таких электромобилей в обычную городскую жизнь.

 

Американская инди-рок-группа выпускает уже десятую работу в своей дискографии. И это все такие же, как и 20 лет назад, безотказные и не надоедающие. Сегодня слушаем Sleater-Kinney - «High In The Grass».

 

В сети стремительно распространяется видео с обезьяной, играющей в поп-ит. Обезьяну зовут Гейтлин Рэй, она бурый черноголовый капуцин, ей семь лет. И у нее есть собственные профили в TikTokInstagram и YouTube.

Нажмите на картинку, чтобы увидеть видео целиком.

Видео, где она сосредоточенно лопает мягкие пузырьки антистресс-игрушки, вышло два дня назад и уже набрало 3,4 миллиона просмотров и 569,5 тысячи лайков в TikTok.

В комментариях пользователи умиляются обезьянке и сравнивают ее с людьми, у которых тоже есть поп-ит.

Гейтлин Рэй — далеко не первая обезьяна, которой дали в руки поп-ит. В сети можно встретить и другие, менее популярные ролики.

 

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши котята? Да ладно, всем же известно, что коты — это не что иное как жидкость. Сами посмотрите: жидкость может неограниченно менять форму, и коты тоже. Жидкость может заполнять пространство без пустот и промежутков, и котам это тоже под силу. Не верите? Тогда у нас есть целая подборка фотодоказательств.

Хорошего дня и прохладного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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