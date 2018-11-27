27 ноября: где прячутся зимой кошки

Добброе утро. За окном явно похолодало, поэтому одевайтесь теплее выходя на работу.

Ну и собственно о погоде. Сегодня синоптики обещают снег и сильный ветер.

А идею для быстрого и вкусного завтрака можно почерпнуть из Instagram будущего медика @shaynidis_health. Молодой человек публикует минутные ролики с рецептами вкусных и полезных блюд. Вот, например, рецепт английского завтрака:

А теперь к новостям.

В Калининградской области построили первый трехкомнатный домик для котов. Как сообщает РИА Новости, его установили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря в Калининградской области. Теперь уличные котики смогут прятаться в нем от холодов.

И еще одна красочная новость. На youtube появился забавный ролик для детей, который помогает запомнить цвета. Для этой цели были использованы бутылки из-под кока-колы. Смотрим, как.

Музыкальная пауза. Сегодня послушаем трек скандального рэп-исполнителя Хаски, которого несколько дней назад арестовали прямо накануне концерта. Вчера его соратники по сцене Оксимирон, Баста и Noize MC провели совместный концерт в поддержку исполнителя. В итоге все закончилось благополучно и Хаски выпустили на свободу.

В галерее сегодня зимние пейзажи. Смотрим и наслаждаемся.