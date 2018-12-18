18 декабря: Пришельцы в Иркутске и волшебство в Нижнем Тагиле

Доброе утро! Хотя как доброе… У жителей Пролетарского района так вообще невеселое — без воды до 10 утра. Но где наша не пропадала!!!

О погоде на сегодня: морозззяка!

Капелька милоты.

У команды НХЛ «Сент-Луис Блюз» появился щенок-талисман. Он занимается вместе с командой: спортивный американский телеканал ESPN показал фрагмент тренировки.

Щенок лабрадора по имени Барклай был взят в этом году из приюта и живет в Scottrade Center, где «Сент-Луис» играет домашние матчи. Команда пообещала воспитать его, чтобы пес в дальнейшем смог работать в службе сопровождения. Иногда на Барклая обращают внимание игроки других команд. «О, кого мы нашли», — такая запись появилась в твиттере команды «Колорадо Авеланш», приехавшей на выездной матч:. «Как бы он вам не оставил чего в гостевой раздевалке," — поиздевался в ответ твиттер «Сент-Луиса», снабдив этот твит таким эмодзи какашки.

Залипательная оптическая иллюзия.

Посмотрите первые секунды и попробуйте угадать: вода льется или замерзла?)

Новости!

Начнем с красоты. Титул «Мисс Вселенная-2018» завоевала 24-летняя модель Катриона Грей из Филиппин. Конкурс в этом году проходил в Бангкоке. Кстати, четвертый раз в истории «Мисс Вселенной» стала представительница Филиппин. Красотка:

В Канаде хозяйка случайно отправила своего котика по почте! История до банальности проста: женщина собирала несколько посылок и не увидела, как ее кот по кличке Балу забрался в одну из коробок и заснул. Лишь отправив ее, хозяйка заметила, что питомец куда-то пропал. Все попытки найти животное оказались безуспешными, однако спустя день хозяйке позвонили сотрудники курьерской компании из Монреаля. «Меня спросили: «Это не вы отправили посылкой кота?» — рассказала женщина. Балу обнаружил водитель грузовика, перевозившего посылки. Кот сумел самостоятельно проделать отверстие в коробке и выбраться наружу. Питомца приютили сотрудники службы защиты животных, которые затем отправили его домой.

И кое-что праздничное. Во «ВКонтакте» снова запустился флешмоб новогодних обещаний по хэштегу #ВНовомГодуЯОбещаю. Чтобы поучаствовать, пользователи должны придумать, что хотят сделать в 2019 году, написать это в праздничной карточке и опубликовать на своей странице. Все обещания собираются под хэштегом, а общее число постов пользователей отображается на странице с флешмобом. Во «ВКонтакте» отдельно попросили пользователей «сделать обещания публичными».

Музыкальная пауза!

10 самых популярных треков 2018 года по версии Яндекса. Ну очень много Киркорова:

1. Kazka — «Плакала»

2. Cygo — «Panda E»

3. Matrang — «Медуза»

4. Филипп Киркоров «Цвет настроения синий»

5. Егор Крид, Филипп Киркоров «Цвет настроения черный»

6. Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»

7. Филипп Киркоров, Николай Басков — «Ibiza»

8. Loboda — «Superstar»

9. Артур Пирожков «Чика»

10. Rasa — «Под фонарем»

Добавим драйва этому утру.

Художник по спецэффектам из Иркутска Александр Кравченко опубликовал коротенький ролик с прогулки в парке вместе со своим ребенком. Благодаря наложенным спецэффектам обычное видео стало напоминать трейлер фантастического боевика:

Ролик Кравченко уже стал вирусным: его выложили на Reddit и в соцсети с подписью «Когда твой отец — художник по спецэффектам». Достойно!

В галерее — волшебство! В воскресенье жители Нижнего Тагила наблюдали необычное явление, похожее на северное сияние. Из-за небольшого похолодания в воздухе замерзли микроскопические капли воды и образовались кристаллы, которые преломляют свет, исходящий от огней города: