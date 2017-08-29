29 августа: Танцы под дождем

Доброе утро! Признавайтесь, кто у нас тут работает на автомойке? Дождь - это из-за вас, да?))

Чтобы сделать этот день лучше, начнем с милоты. Смотрите, тут житель Шотландии заснял лисичек, которые играли у него на заднем дворе. Чудо расчудесное:

Раз уж у нас сегодня дождь, то воспользуемся этим фактом ради самообразования. Внимание, знатоки, вопрос: откуда берется запах дождя? Не ломайте голову (с утра вредно), ответ в видео:

Новости!

В Баварии прошли соревнования по рестлингу на пальцах. Меньше слов, больше видео:

Австралийская авиакомпания Qantas объявила о планах к 2022 году открыть самые дальний беспосадочный пассажирский маршрут в истории. Перелёт Лондон — Сидней длиной в 20 часов на три часа короче самого быстрого из доступных сегодня способов добраться из Великобритании в Австралию с пересадкой в Сингапуре, Гонконге или Дубае. Летать по самому длинному в мире пассажирскому маршруты будут самолёты Boeing 777-x и Airbus A350. Загрузка лайнеров будет неполной: в каждом самолёте будет по 235 мест, организованных так, чтобы даже в эконом-классе у пассажиров было больше личного пространства. Стоимость билета обещает быть немаленькой: рейс Лондон-Сидней — для тех, кто очень торопится и готов доплатить за отсуствие пересадок. Уже в следующем марте Qantas планирует осуществить 17-часовой рейс Лондон — Перт (город на западном побережье Австралии). Глава Qantas Алан Джойс также упомянул о планах наладить беспересадочное авиасообщение австралийской столицы с Парижем и Нью-Йорком.

И еще про один рекорд, уже свершившийся! Британский гонщик Тед Брэди попал в Книгу рекордов Гиннесса, проехав километр на заднем колесе мотоцикла с невероятной скоростью — 350,27 км/ч. Новый мировой рекорд был установлен на взлётной полосе военного аэродрома в Северном Йоркшире в рамках ежегодного мирового чемпионата по езде на заднем колесе мотоцикла. Британец промчал на турбированном супербайке Suzuki Hayabusa мощностью около 540 лошадиных сил дистанцию ровно в один километр, успев при этом разогнаться до рекордной скорости:

Накануне стало известно, что фигуристка, Олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая завершила карьеру в 19 лет. Увы, отказ от большого спорта связан со здоровьем... Юле успехов и удачи. А мы еще раз полюбуемся на ее триумфальное выступление в Сочи:

Важное открытие ученых. Новое исследование показало, что пожилые люди, регулярно занимающиеся физкультурой,могут замедлить старение мозга; при этом оказалось, что занятия танцами могут быть ещё более эффективными.

А раз так, танцуем, друзья! Танцы полезны в любом возрасте:

Американская художница Стефани Лей Роуз решила своеобразно выразить протест против вездесущих селфи. Она создала серию фотографий под названием «стэфдайз» (дословно «Стеф умирает»), где лежит на земле и притворяется мёртвой в людных туристических местах — возле Эйфелевой башни, Колизея, Лувра и других известных местах.

Хорошо лежит, аж зависть берет: