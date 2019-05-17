17 мая: Мстители в детстве, снег в мае и планы по освоению Марса

Доброе утро! От выходных нас отделяют всего 11 часов. Время пошло.

И о погоде. Наконец-то можно отложить зонтик в сторонку и насладится весенней солнечной погодой.

Чем заняться на выходных. Вас ждет очень насыщенная программа, так что планируйте свой досуг заранее. В субботу во всех тульских музеях пройдет акция «Ночь музеев». Куда сходить и что посмотреть можно узнать в специальном обзоре. Также на этой неделе стартуют первые фестивали и пройдет последняя домашняя игра «Арсенала» и Казанская Набережная торжественно открывает сезон. Подробности в традиционном обзоре «Выходные в Туле».

А теперь к новостям.

Начнем с завиральной идеи Илона Маска. Он планирует вкладывать деньги в организацию полетов астронавтов на Марс. Источником дохода будет служить спутниковая сеть Starlink для раздачи бесплатного интернета по всему миру.

По планам Илона Маска полная сеть будет состоять из 11 943 спутников, которые будут расположены вдоль наземной орбиты. Доходы от Starlink пойдут на разработку усовершенствованных космических кораблей для полета на Марс.

И капелька милоты.

Посетительница Новосибирского зоопарка сняла, как белые медвежата обрадовались сугробу из льдогенератора. Медвежата не поняли, откуда появился снег, но очень ему обрадовались. Таким образом, работники зоопарка поддерживают комфортные для животных условия во время теплой погоды.

О прекрасном. Голландский художник создает настоящие облака внутри помещений. В рамках своего нового проекта Бернднаут Смилде может за считанные секунды создать облако в любом помещении.

Для этого художник сначала распыляет воду, чтобы в воздухе образовался водяной пар, а затем включает аэрозольный генератор, вырабатывающий дым. Облако держится 5-7 секунд, за это время художник успевает его сфотографировать.

В галерее сегодня фотографии знаменитостей в детстве. Пользователи социальных сетей смогли узнать это с помощью нового фильтра «беби фейс» в сервисе по обмену мгновенными сообщениями Snapchat. Фильтр позволяет накладывать на фотографии людей маски, которые превращают лицо взрослого человека в лицо ребенка. Тысячи людей в социальных сетях делятся результатами такого преображения. Вот так например выглядят герои сериалов «Друзья» и «Секс в большом городе» и многих других знаменитых кинолент.