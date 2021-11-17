17 ноября: игрушка, выпущенная по мотивам мема, и поиск двойников животных с помощью ИИ

Доброе утро! Сегодня мы собрали для вас только самые задорные и духоподъемные новости. Ну, и чего же вы ждете? Скорее идите их читать и заряжаться позитивом. Поехали!

Снежок пойдет. Сегодня в Туле днем пройдет небольшой снег, а столбики термометров будут на отметке в -1 градус.

Хозяйка шиба-ину по кличке Болци, ставшего известным в интернете как Чимс, рассказала в инстаграме, что компания Youtooz сделала игрушку с собакой, которая ударяет битой по морде другого пса.

Это отсылка к мему Go To Horny Jail, который оставляют под сексуализированными публикациями. «Отправляйся в тюрьму для похотливых», — указано в меме.

Владелица Чимса также опубликовала видео, где ударяет питомца игрушечной битой, а затем гладит его. В комментариях пользователи посчитали, что пес выглядит грустным, однако хозяйка заверила: бита сделана из пенопласта.

В продажу игрушка поступит 19 ноября, ее стоимость пока неизвестна. Тогда же станут известны победители розыгрыша игрушек: чтобы поучаствовать, нужно оставить комментарий со словом Bonk («Удар») под постом.

Сегодня слушаем Silk Sonic «Smokin Out The Window».

Компания Google представила новую функцию Pet Portraits для приложения Google Arts & Culture. Она позволяет найти двойника кошки, собаки, лошади, ящерицы, черепахи или кролика на любых произведениях искусства. Об этом сказано в блоге компании.

Пользователю необходимо сфотографировать питомца или загрузить фотографию. Процесс поиска изображений занимает считанные секунды, а в конце предлагается посмотреть, где он изображён — статуэтке, древнеегипетском рисунке или картине эпохи Ренессанса. Также приложение предлагает перейти к экспонату, чтобы узнать больше о произведении искусства и изучить детали, и сохранить видео со всеми совпадениям.

При этом функция не всегда точно определяет двойника питомца. ИИ в приложении чаще всего находит картины по общей цветовой гамме и цвету шерсти.

Вы можете тоже попробовать сделать из своего питомца произведение искусства. А еще не забудьте поделиться результатами в комментариях.

Если у вас есть домашний питомец, то наверняка вы хотя бы раз оказывались в ситуации, когда его было никак не найти. Таков уж животный мир — иногда коты и собаки любят ото всех скрываться, прямо как их дикие предки. Но порой мастерство искусной маскировки отказывает, и любимцы прячутся, мягко говоря, не слишком успешно. Что же может выдать этих пушистых притаившихся товарищей? Давайте посмотрим!

Хорошего дня и маскировочного настроения!