29 марта: памятник шаверме и кролики, которые передвигаются на передних лапах

Доброе утро! Начинаем бодрую рабочую неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Приятное весеннее солнышко. Сегодня в Туле малооблачная погода, а температура воздуха прогреется до +6 градусов.

В Санкт-Петербурге на фасаде одного из домов установили небольшой памятник шаверме. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Памятник в виде руки, держащей сверток, появился на стене нежилого дома № 106 по Школьной улице. Под скульптурой есть подпись «Питерской шаверме».

Как пишет «Бумага», памятник установило кафе «Раш Лаваш», которое находится поблизости.

«Конечно, мы согласовывали [установку], без этого оно бы не появилось. С кем именно — не владею информацией. Наши цели — прорекламировать заведение и обозначить значимость, важность этого блюда в нашем городе», — рассказал сотрудник кафе.

Однако в администрации Приморского района не одобрили установку такого памятника.

«Мы предполагаем, что это акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании», — цитирует «Фонтанка» пресс-службу администрации.

Как вам такая идея памятника? Расскажите об этом в комментариях.

Короли нового северного соула продолжают верное движение к абсолюту — в вечную негу электризующего грува. В клипе как всегда стильные танцы, снятые одним кадром, которые хочется крутить на повторе бесконечно. Сегодня слушаем Jungle - Keep Moving.

Не каждый день можно увидеть, как кролик встает на передние лапки и начинает на них ходить. Но сегодня — именно этот день!

Увы, вся эта акробатика не от хорошей жизни. Дело в том, что у кроликов очень редкой породы sauteur d?Alfort есть патологические изменения в гене RORB, который выполняет какую-то важную (пока не вполне ясно — какую именно) функцию в нервных клетках спинного мозга. Потому кролики sauteur d?Alfort в принципе не умеют прыгать. Их мозг просто не может скоординировать действия задних лапок для прыжка. При этом передние работают как надо. Получается, что sauteur d?Alfort проще ходить на передних лапках, чем скакать на задних.

О виновнике этого явления — гене RORB — стало известно из совместного исследования португальских и шведских ученых. Они скрестили кроликов породы sauteur d?Alfort с самыми обычными прыгучими кроликами и изучили геномы 52 потомков. У кроликов, которые не могли прыгать, обнаружилась мутация в гене RORB.

В теории, это открытие может в будущем помочь в понимании природы других заболеваний спинного мозга.

В диснеевских мультфильмах все герои выглядят чудо как милашно — за исключением злодеев, конечно же. Художница из Нидерландов по имени Иса решила, что такая стилистика лучше всего подходит портретам домашних питомцев. Ведь их естественная очаровательность, умноженная на талант девушки, дают невероятный результат. И её работами можно любоваться бесконечно!

Хорошего дня и приятной рабочей недели!