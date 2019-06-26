26 июня: Чёрный список Венеции, облака Ван Гога и исчезновения с помощью фотошопа

Доброе утро! Вот и середина недели позади, а уже завтра откроется «Газон». Это значит, что появится больше интересных лекций, спортивных игр, экскурсий и походов, и все это – бесплатно.

За окном сегодня прохладно. К вечеру собирается дождик, так что не забудьте зонтик.

Начнем день с красоты. Это не фотошоп. В небе на горой Писга недалеко от Северной Каролины появились красивейшие облака, которые называются облаками Ван Гога. Облака как будто сошли с картины «Звездная ночь».

И новость из туристической сферы. Мэр Венеции просит ЮНЕСКО внести город в «чёрный список». Причиной этом послужили вовсе не заброшенные здания или разрушенные памятники, а желание жителей видеть меньше туристов. После получения нового нелицеприятного статуса город сможет ограничить въезд туристов. Таким оригинальным способом мэр города решил защитить город от разрушения.

И новость из мира технологий. Появилось приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии. Приложение называется Bye Bye Camera, купить его можно за 299 р. в AppStore .

Специальная технология анализирует фон и, с помощью полученной информации, заливает человеческий силуэт. Таким образом, можно убрать с фотографии всех людей.

В качестве визуально-музыкальной паузы посмотрим трейлер Netflix к сериалу «Голый режиссер». Фильм посвящен индустрии фильмов для взрослых в Японии 1980-х годов.

В галерее сегодня – снимки животных в увеличении. Угадайте кто есть кто?