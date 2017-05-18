18 мая: прожорливые модели и огромный кот

Доброе утро, туляки!

Сразу о главном: о погоде! Она снова нас не балует, взгляните:

А теперь - к новостям!

Манекенщица из Новой Зеландии Нела Зиссер (Nela Zisser) съела килограммовый буррито за 1 минуту и 35 секунд.

Зиссер регулярно снимает процесс скоростного потребления большого количества различной еды и выкладывает соответствующие ролики.

В 2016 году девушка съела завтрак энергетической ценностью в 10 тысяч калорий — видео просмотрели более 2,4 миллиона раз.

Рэпер Трэвис Скотт (Travis Scott) на концерте в Оклахома-сити удивил зрителей, четырнадцать раз подряд исполнив трек «Goosebumps», записанный совместно с хип-хоп исполнителем Кендриком Ламаром и вошедший в альбом «Birds in the Trap Sing McKnight» 2016 года.

Таким образом исполнитель побил рекорд Jay-Z и Канье Уэста, в 2012 исполнивших песню «Niggas In Paris» на концерте в Париже 12 раз подряд.

14 мая Скотта арестовали во время концерта в городе Роджерс (штат Арканзас, США) за организацию давки и подстрекательство к беспорядкам. По данным полиции, музыкант призвал поклонников, находившихся на задних рядах переполненного стадиона, прорваться к сцене.

Внимание: гигантский кот! :)

Австралийка Стефи Хёрст (Stephy Hirst) зарегистрировала Инстаграм своего кота по кличке Омар. За несколько дней на профиль домашнего питомца подписались более 16 тысяч пользователей, а сам Омар стал героем местных новостей и телепередач. Всё дело в крупном размере кота: его длина составляет 120 сантиметров, а вес — 14 килограмм.

- Он спит на диване, потому что занимает слишком много места на кровати и требует, чтобы мы обнимали его и гладили всю ночь, - говорит хозяйка.

Тренер по зумба-фитнесу из Латвии баллотируется в депутаты родного города и рассказывает о предвыборной программе, танцуя в купальнике на берегу моря.

В ролике Лонская в доступной форме излагает свою программу избирателям. Она подчёркивает, что услышит мнение жителей города и «ответит каждому „да“».

«Я девка хоть и простая, но не глупышка — ты знай! В Англии тёрлась, пахала там на завод, потом в Д-пилс вернулась, типа родной дом зовёт. Стремала, ясное дело, что тут ещё говорить», — поёт Лонская.

В ролике Лонская в доступной форме излагает свою программу избирателям. Она подчёркивает, что услышит мнение жителей города и «ответит каждому „да“».

«Я девка хоть и простая, но не глупышка — ты знай! В Англии тёрлась, пахала там на завод, потом в Д-пилс вернулась, типа родной дом зовёт. Стремала, ясное дело, что тут ещё говорить», — поёт Лонская.

В Даугавпилсе Лонская работает ренером по зумба-фитнесу. В 2015 году она создала общественную организацию Buena Vida, занимающуюся популяризацией «активного образа жизни». На выборах, которые пройдут 3 июня, она включена в список партии No sirds Latvijai.=

Фотораф Джошуа Пол (Joshua Paul) из издания Lollipop Magazine несколько раз использовал камеру Graflex 4×5 1913 года при съёмке гонок «Формула-1». Настоящий ретро-стиль!

Пол начал профессионально заниматься фотографией ещё в 1997 году после окончания колледжа в Калифорнии. Он сотрудничал с несколькими журналами, снимая истории о путешествиях в том числе на свою камеру с более чем вековой историей.

Такого рода камеры можно найти в продаже не тольку у коллекционеров, но и в интернете — например, на eBay, где стоимость устройства составляет в среднем 400 долларов (около 22,5 тысяч рублей).

Впервые он снимал гонки на Graflex в 2013 году, а несколько лет спустя открыл собственный фотожурнал Lollipop Magazine, документирующий самые выдающиеся моменты гонок.

По словам фотографа, снимать «Формулу-1» именно на Graflex его вдохновил журнал 1969 года, где некоторые фотографии гонки Indy 500 оказались размытыми и не в фокусе.

В отличие от обладателей цифровых фотоаппаратов, которые могут делать несколько кадров в секунду, Пол ограничивается приблизительно двадцатью снимками за всю гонку. Большую часть времени он проводит за продумыванием компоновки и поиском удачного кадра.

В галерее сегодня признаки, которые чаще всего передаются по наследству.

Сотрудники Королевского колледжа Лондона сравнили 3D-слепки лиц 1 000 пар близнецов, среди которых были однояйцевые и многояйцевые (двойняшки), и выяснили, какие черты лица наследуются чаще всего.

Настраиваемся на рабочий четверг!