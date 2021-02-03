3 февраля: робот против сорняков, день матов и нелепые картинки животных

Доброе утро! Среда – э то маленькая пятница, не так ли? Поэтому празднуем середину рабочей недели правильно. А именно – читаем хорошие новости и заряжаемся позитивом. Поехали!

И все-таки еще зима. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а температура воздуха днем опустится до -7 градусов Цельсия.

Латвийские ученые на деньги Евросоюза создали прототип четырехколесного робота по кличке «Роби», который с помощью нейросетей распознает сорняки. А потом уничтожает их светодиодным лазером! Если сорняк слишком большой, в ход идет механический измельчитель, который и разрубает сорняк. «Роби» гораздо меньше вредит окружающей среде по сравнению с сельскохозяйственной химией, но и в плане эффективности ему далеко до каких-нибудь гербицидов. Робот пригодится хозяйствам, в которых сорняки убирают руками, без использования химикатов.

Jarryd James — представитель альтернативного R&B, который прославился благодаря своему треку Do You Remember в 2015 году. На днях вышел его второй полноценный альбом P.M., каждый трек на котором шедеврален. В этот раз Джаррид усилил свои виртуозные музыкальные скиллы (он играет на всех инструментах) мощным продюсерским составом (Clams Casino и Cautious Clay). И если этот альбом не номинируют на «Грэмми» в следующем году, мы сильно удивимся. Сегодня слушаем Jarryd James — P.M.

1 февраля наступила новая реальность — ВК, твиттер, телеграм и инстаграм очистились от мата! Ведь власти обязали соцсети удалять посты, содержащие нецензурную брань. Теперь в твитах нежелательно цитировать актрису Элизабет Олсен и первый раунд баттла Оксимирона против Джонибоя с «той самой цитатой».

В соцсетях в ответ на запрет запустили флешмоб #деньматов и стали показательно ругаться. Посмотрите, как прошел первый день в прекрасной России без нецензурной брани (с учетом того, что мы можем опубликовать по закону о СМИ).

Насколько хорошо должен рисовать художник, чтобы стать популярным? Иногда никаких навыков и вовсе не надо, главное, чтобы было чувство юмора и благородная идея. Это доказывает британец Эркюль Ван Вулфвинкль, который создаёт забавные неловкие портреты животных за пожертвования для благотворительной организации для помощи бездомным людям «Turning Tides». И от заказов нет отбоя!

Хорошего дня и творческого настроения!