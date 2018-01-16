16 января: Барак Снежной Королевы и "ароматная" курочка к завтраку

Доброе утро! Спать охота...

Милота дня.

Вы уже выкинули елку? Вот этот мужчина очень хотел избавиться от засохшего рождественского дерева, но его собаки были против. Еле-еле удалось их уговорить:

А теперь эксперимент.

Недавно Google представила новую функцию своего приложения об искусстве Arts & Culture (существует как для iOS, так и для Android). Функция приложения под названием «Is your portrait in a museum?» позволяет сделать фотографию, сравнить её с 70 тысячами работ художников и скульпторов и найти своего "двойника" на мировых шедеврах!

Впрочем, некоторым не очень повезло с этим приложением:

Давайте, фоткайтесь для приложения и показывайте, что у вас получилось! Ждем-с.

Новости!

Роскошное известие к завтраку - слабонервным и впечатлительным лучше дальше не читать... В меню японской сети закусочных «Тэнка Торимасу» появилась жареная курица с запахом женских ног. Компания уверяет, что новое кушанье не только пахнет женскими ступнями, но и такое же липкое. Курицу для блюда готовят с различными приправами и соусами, в том числе терияки, карри, васаби и пондзу (японский соус из сока цитрусовых, сладкого рисового вина мирин и бульона даси). Ключевой ингредиент караагэ с запахом женских ног — панировка из натто, забродивших соевых бобов, которые пахнут аммиаком, имеют специфический вкус и обладают липкой, тягучей консистенцией. Стоимость деликатеса составляет 400 йен (около 200 рублей).

Ученые обнаружили на Мадагаскаре новый вид лемуров. Он получил название Cheirogaleus grovesi. Это существо в длину составляет всего 17 сантиметров, имеет пышный 28-сантиметровый хвост, бурый окрас и милое белое пятно на носу. Как и у всех других лемуров, у Cheirogaleus grovesi — невероятно милые черные глаза и маленькие цепкие пальцы. Cheirogaleus grovesi обитают в юго-восточных частях Мадагаскара и были обнаружены в двух национальных парках — Раномафане и Андригитре; эти приматы живут в дождевых лесах и питаются в основном фруктами. Новый вид получил название в честь известного британско-австралийского приматолога Колина Грувса (Colin Groves). Ученый, ушедший из жизни год назад, за долгую карьеру описал более 50 видов. В том числе — несколько крысиных лемуров в 1999 году, когда считалось, что род состоит всего из двух видов. Теперь род насчитывает восемь видов.

В украинской семье родился 7-килограммовый младенец - вес мальчика сразу после появления на свет составил 7090 граммов. И это только один из удивительных фактов об этом "малыше"! Дело в том, что он стал восьмым по счету ребенком для Алексея и Натальи, которые живут на Запорожской улице в селе Запорожец Запорожского района. Как рассказали сами молодые родители, для них вес ребенка не стал сюрпризом — дело в том, что каждый из детей рождался крупнее предыдущего (известно, что остальные семеро — девочки, видимо, именно поэтому на фотографиях новорожденный запечатлен в розовом). Маленького гиганта назвали Николаем.

Музыкальная пауза.

Сегодня печальная... Накануне в возрасте 46 лет скончалась вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан:

Добавим немного неземной красоты этому дню.

Агентство NASA опубликовало видео полёта через туманность Ориона. Специалисты использовали данные со спутников «Хаббл» и «Спитцер». Они объединили полученные ими данные и добавили рисунку объёмности, используя при этом «голливудскую технику»:

В галерее - "барак Снежной Королевы"! Жители Екатеринбурга Дмитрий и Анастасия Попельская нашли на южной окраине города заброшенный дом, покрытый плотными ледяными наростами, похожими на миниатюрные деревья. Эти формы образовались из-за лопнувших на фоне январских морозов отопительных труб: