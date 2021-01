20 января: новый сериал по вселенной «Властелина колец» и зима в японском стиле

Доброе утро! Начинать новый день лучше всего с хороших новостей. И мы, специально для наших любимых портальцев собрали только лучшие вести со всего света. Скорее бежим их читать!

О погоде. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха днем опустится до -14 градусов.

Фанатский портал The One Ring опубликовал подробности грядущего сериала по франшизе «Властелин колец», производством которого занимается Amazon Studios.

В сериале будут развиты новые сюжетные линии, предшествующие событиям романа Толкина «Братство кольца». Хотя Саурон не упоминается в описании, именно он пришел к власти во Второй эпохе, которой будет посвящен сериал. Впервые главный антагонист Саурон появился в фильме Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца».

«Предстоящий сериал от Amazon Studios впервые возвращает на экраны героические легенды Второй эпохи Средиземья. Действие эпической драмы происходит за тысячи лет до событий, описываемых в «Хоббите» и «Властелине колец», — тогда, когда появлялись великие силы, королевства расцветали и уничтожались, герои подвергались испытаниям, надежда висела на тончайшем волоске, а величайший из злодеев, когда-либо выходивших из-под пера Джона Толкина, грозился погрузить весь мир во тьму.

Начиная повествование с мирных времен, сериал рассказывает об уже знакомых и новых персонажах, которые противостоят злу, вновь появившемуся в Средиземье. От самых мрачных глубин Мглистых гор до величественных лесов столицы эльфийского королевства Линдона — эти королевства и персонажи создадут наследие, которое будет жить еще очень долго», — говорится в официальном синопсисе сериала.

Как отмечает Deadline, над сценарием сериала работают Патрик МакКей и Джон Д. Пейн, а режиссером первых двух эпизодов «Властелина колец» выступил Хуан Антонио Байона, известный по работе над фильмом «Голос монстра» и сиквелом «Мира Юрского периода». В сериале также появятся Роберт Арамайо («Игра престолов»), Маркелла Кавена («Плач»), Джозеф Моул, который сыграет роль главного злодея, а также Морфидд Кларк в роли молодой Галадриэль.

Сообщается, что Amazon планирует представить как минимум 5 сезонов сериала, в каждом из которых будет по 8−10 эпизодов. В январе начнутся съемки первых двух сезонов в Новой Зеландии.

Дата выхода сериала по франшизе «Властелина колец» пока неизвестна.

А вы будете ждать этот сериал? А еще расскажите в комментариях, а какие сериалы ваши любимые.

Революционеры жанра r&b DVSN презентовали делюкс-версию своего третьего студийного альбома A Muse In Her Feelings, добавив четыре новые композиции: She Said, He Said, Blessings и Use Somebody. По словам музыкантов, на этот раз они вдохновлялись госпелом, который максимально раскрывается в треке Blessings. Нам нравятся вокальные интро Мигеля в He Said, да и старые композиции своей актуальности здесь не теряют. Сегодня слушаем DVSN — Amusing Her Feelings.

Японцы что угодно могут превратить в аниме — даже заснеженные машины. Нужно просто нарисовать автомобилю глаза (лучше всего закрытые, так милее) и поджатые губы. Готово, вы великолепны! Кстати, вместо глаз можно использовать фары, главное их включить, так тоже пойдет.

Самая большая слабость всех отцов — это их дочери. Даже самый хмурый и непоколебимый мужчина не может устоять перед капризами своей дочурки-принцессы. И маленькие проказницы прекрасно знают о том, что папа не откажет им даже в самой нелепой просьбе, например, отточить на нём свои навыки визажиста!

Хорошего дня и яркого настроения!