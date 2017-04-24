24 апреля: Выдрята, автозонт и пугливый пылесос

Всем привет! Как ваше настроение после выходных?

Хотите покажем, кто еще недоволен наступлением понедельника?

23 февраля в зоопарке Брукфилд (штат Иллинойс) родились два выдренка, мальчик и девочка. На днях были опубликованы их первые фото и видео. Вид у них такой, словно они уже очень устали от жизни. Никого не напоминает?)

Желаете резко взбодриться? Да легко.

Посмотрите это видео: тут новозеландские паучки накрыли поле 30-ти метровой паутиной!

влюаорпдыушрющдклти (это автор блога упал в обморок прямо на клавиатуру. Но потом очень взбодрился от нашатыря).

Новости (не про пауков, не бойтесь)!

Американская компания Lanmodo разработала "зонтик для авто". На самом деле это многофункциональное устройство под названием All-in-One Wireless Automatic Car Tent. Прежде всего, оно предназначено для защиты кузова от осадков, солнечного света, птичьего помёта, листьев, наконец, падения всевозможного мусора. При этом зонт дешевле и удобнее в обращении, чем традиционные чехлы на кузов. Устройство устанавливается на крышу автомобиля с помощью присоски и удерживается с помощью фиксирующих лент, которые можно закрепить на дверных ручках или зеркалах. Каркас автомобильного зонта не касается кузова и лакокрасочное покрытие не портит. Раскладывается All-in-One Wireless Automatic Car Tent автоматически, а управляется с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, этот "зонт" можно будет использовать отдельно от авто - для этого предусмотрены кронштейны. С ними All-in-One Wireless Automatic Car Tent превращается в пляжный зонтик или навес, под которым можно спрятаться от дождя. Более того, зонт может трансформироваться в палатку, в которой будет даже зарядное устройство для гаджетов. Наконец, зонт может служить экраном для проектора. Lanmodo собирает деньги на коммерческое производство All-in-One Wireless Automatic Car Tent с помощью краудфандинговой платформы. В случае успеха автомобильный зонт-навес-палатку-экран будет продаваться по цене от 200 до 400 долларов в зависимости от комплектации.

Французский модный дом Balenciaga представил новое творение - большую сумку из синей кожи за 2145 долларов. Ее уже окрестили "люксовой версией баула из IKEA". И правда, невероятно похоже! Разница только в цене - шведская сумочка стоит всего 50 рублей)

Сравниваем с IKEA:

Бренд Chef’s Vision выпустил восхитительные ножи, украшенные изображениями различных ландшафтов. В комплекте 6 штук, каждый — со своим изображением, длиной от 9 до 20 см. Ножи можно точить, мыть и тереть мочалкой, и при этом фирма гарантирует сохранение цвета в течение нескольких лет. Надо брать!

Вместо музыкальной паузы.

Москвич Павел Харитонов опубликовал в своём инстаграме видео, в котором показал работу шумного пылесоса, издающего выразительные звуки при проходе через щели. «Сегодня узнал, что мой пылесос панически боится щелей», — написал Харитонов.

Пара известий для киноманов.

Съемочная группа объявила о начале работы над четырьмя сиквелами «Аватара» Джеймса Кэмерона. Фильмы будут снимать параллельно, также объявлены даты выхода всех четырех картин:

18 декабря 2020 года

17 декабря 2021 года

20 декабря 2024 года

19 декабря 2025 года

Уилла Смита пригласили на роль Джинна в ремейке диснеевского мультфильма «Алладин». Новую версию сказки снимет режиссер Гай Ричи. Сейчас Disney ведет переговоры с актером. Продюсеры заинтересованы, чтобы эту роль сыграл именно Смит. Так как в фильме будет много песен и танцев, а у него уже был опыт съемок в музыкальном сериале «Принц из Беверли-Хиллз». Уилл пока не дал свой ответ, но к работе над картиной должны приступить в июле этого года. Хоть бы Уилл, хоть бы Уилл!!!..

В галерее - самый маленький замок Англии, выставленный на продажу. Расположен на земельном участке площадью четверть гектара недалеко от деревни Лонг Комптон в Уорикшире. Первоначально он служил сторожкой в большом имении. Внутри это полностью обустроенное жилище с одной спальней, ванной комнатой, гостиной, декоративной винтовой лестницей, современной кухней и столовой с викторианским камином. Также на территории находится деревянное здание с дополнительной спальней, кабинетом и гаражом, фруктовый сад, декоративный пруд и курятник. Замок был оценен в 550 тысяч фунтов стерлингов (около 38,2 миллиона рублей). Примерно в такую сумму может обойтись покупка квартиры в Лондоне.