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Утро в Туле
25 марта: хомячок, который зарядит ваш телефон

25 марта: хомячок, который зарядит ваш телефон

Доброе утро! Вот так незаметно подкралась среда –самый ударный и продуктивный день недели. Желаем, чтобы он прошел максимально легко.  25 марта – особая дата в мире культуры. В этот день много лет назад был основан самый романтичный город в мире под названием Венеция, еще в этот день родился британский соло-исполнитель Элтон Джон. А еще сегодня отмечают свой праздник работники культуры.

 

За окном сегодня прекрасная весенняя погода – солнышко и тепло до +8.

 

Озабоченные граждане не только делают огромные запасы гречки и туалетной бумаги, но и делятся полезными лайфхаками на случай апокалипсиса. Кто-то устанавливает вендинги с гречкой, а кто-то добывает электричество при помощи хомяка. Автор видео соединила  игрушку своего питомца и стала использовать увлечение животного в качестве биогенератора. На кадрах видно как бегающий хомяк вполне способен зарядить смартфон.

 

Пользователи Сети придумали очередной забавный челлендж. Один за другим его участники под музыку пытаются повторить последовательность эмодзи с помощью своих рук. И это не так просто как выглядит на первый взгляд.

 

А тем времен исследователи Массачусетского технологического Университета представили очередное необычное изобретение – умный подгузник со встроенным датчиком влажности.

Он передает на смартфон информацию о том, что пока сменить подгузник. Такие подгузники будут доступны как для взрослых, так и для детей и, что самое главное, по словам исследователей, они будут недорогими.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим дебютный клип Вячеслава Мясникова.

 

В галерее сегодня знаменитые шедевры мировой классики в виде сэндвича.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +5
24 марта: вендинговый аппарат с гречкой, завещание инстаблогеров и голая Сюзанна в новом клипе
24 марта: вендинговый аппарат с гречкой, завещание инстаблогеров и голая Сюзанна в новом клипе
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