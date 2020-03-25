25 марта: хомячок, который зарядит ваш телефон

Доброе утро! Вот так незаметно подкралась среда –самый ударный и продуктивный день недели. Желаем, чтобы он прошел максимально легко. 25 марта – особая дата в мире культуры. В этот день много лет назад был основан самый романтичный город в мире под названием Венеция, еще в этот день родился британский соло-исполнитель Элтон Джон. А еще сегодня отмечают свой праздник работники культуры.

За окном сегодня прекрасная весенняя погода – солнышко и тепло до +8.

Озабоченные граждане не только делают огромные запасы гречки и туалетной бумаги, но и делятся полезными лайфхаками на случай апокалипсиса. Кто-то устанавливает вендинги с гречкой, а кто-то добывает электричество при помощи хомяка. Автор видео соединила игрушку своего питомца и стала использовать увлечение животного в качестве биогенератора. На кадрах видно как бегающий хомяк вполне способен зарядить смартфон.

Пользователи Сети придумали очередной забавный челлендж. Один за другим его участники под музыку пытаются повторить последовательность эмодзи с помощью своих рук. И это не так просто как выглядит на первый взгляд.

А тем времен исследователи Массачусетского технологического Университета представили очередное необычное изобретение – умный подгузник со встроенным датчиком влажности.

Он передает на смартфон информацию о том, что пока сменить подгузник. Такие подгузники будут доступны как для взрослых, так и для детей и, что самое главное, по словам исследователей, они будут недорогими.

В качестве музыкальной паузы посмотрим дебютный клип Вячеслава Мясникова.

В галерее сегодня знаменитые шедевры мировой классики в виде сэндвича.