11 февраля: кот вместо адвоката и непростой тигр, который поселился в полицейском участке

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И снова снег. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а днем температура воздуха опустится до -12 градусов.

Адвокат из Техаса Род Понтон случайно присоединился к видеоконференции Zoom, в которой проходило слушание дела о конфискации имущества, в маске кота. Ролик был опубликован на YouTube-канале суда. Об этом сообщает Associated Press.

Судья Рой Фергюсон подсказал Понтону, что у него включен фильтр, и попросил выключить его. «Я онлайн, и я не кот», — сказал Понтон. Судья ответил, что видит это, и стал объяснять, как отключить фильтр. «Кот отнесся ко мне с пониманием. Он был так же расстроен из-за случившегося, как и я», — приводит CNN слова адвоката.

«Я всегда хотел прославиться как отличный адвокат. Теперь я известен тем, что появлялся на заседании суда в виде кота», — признался AP Понтон.

По словам судьи Фергюсона, фильтр на компьютере Понтона включил его сын, а адвокат просто забыл его выключить. Он также отметил в своем твиттере, что такие забавные моменты — «побочный продукт» работы юристов, стремящихся к тому, чтобы система правосудия продолжала функционировать в эти трудные времена».

Певица Монеточка (Лиза Гырдымова) и актер Сергей Бурунов выпустили черно-белый клип на песню «Белые розы» (вернее, на свой кавер композиции «Ласкового мая»). Клип приурочен к выходу комедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова, в которой Бурунов и Монеточка сыграли главные роли — отца и дочки. Герои вместе с другими родственниками отправляются в путешествие по России на Грушинский фестиваль. Премьера картины намечена на 11 февраля. Сегодня слушаем Монеточку – «Белые розы».

Полиция города Роквилл, штат Мэриленд, получила сообщение о белом тигре, сидящем на ограждении шоссе I-270. На место тут же выехал полицейский. Он отыскал животное и выяснил, что звонивший не врал, это действительно был тигр. Но такой, который никому не причинит вреда. Ведь, как оказалось, на ограждении сидела полноразмерная (и довольно реалистичная) статуя.

Полиции не удалось установить, как и почему статуя оказалась у шоссе и кто придумал усадить ее на ограждение. В любом случае история закончилась лучше не придумаешь: полиция округа сообщила, что белого тигра «приютили» в полицейском участке. И пошутила, что теперь он если и будет мешать движению, то не дорожному, а пешему.

Что может быть более аутентично и естественно для человека, чем создание чего-либо из дерева? Люди занимаются этим уже тысячи лет, но и к 2021 году им это не надоело. И неудивительно, ведь в наше время появилось такое множество удобных и функциональных инструментов, которые помогут даже новичкам и не самым рукастым создать что-то симпатичное.

Давайте посмотрим на несколько деревянных произведений, которыми пользователи Сети поделились с миром. Среди них есть и невыполнимо крутые, и очень простые в исполнении, но крайне оригинальные.

Хорошего дня и экстравагантного настроения!