11 февраля: как стать профессором каннабиса

Доброе утро! С волшебным утром вторника вас. Сегодня мир отмечает день волшебных сказок. Желаем всем принцессам выглядеть прекрасно, а принцам победить дракона и не бороться с ветряными мельницами. А вечером пусть джинн из волшебной лампы исполнит все ваши желания.

За окном сегодня снежно и ветрено. Одевайтесь теплее.

Вот так едешь себе на работу, а у тебя из грузовика подворовывают слоны. Дело происходит на автомагистрали в Таиланде.

В Американском университете начнут готовить специалистов по каннабису. Студенты будут осваивать одно из двух направлений: химию или биологию, а также проводить лабораторные исследования.

При этом работа с психотропными компонентами в учебном плане не предусмотрена. Выпускники смогут работать в промышленности и в других организациях, регулирующих и изучающих каннабис.

Китаянка выложила в Сеть фотографию своего кота в медицинской маске. Из-за того что маска была великовата, хозяйка сделала на ней прорези для глаз. Забавный вид котика мгновенно покорил Сеть, а пользователи гадают, на какого мистического героя стал похож кот, создавая новые фотожабы с его участием.

В качестве музыкальной паузы послушаем новый трек Louna.

В галерее сегодня кадры завтрака животных. Приятного аппетита.