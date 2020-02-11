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Утро в Туле
11 февраля: как стать профессором каннабиса

11 февраля: как стать профессором каннабиса

 Доброе утро! С волшебным утром вторника вас. Сегодня мир отмечает день волшебных сказок. Желаем всем принцессам выглядеть прекрасно, а принцам победить дракона и не бороться с ветряными мельницами. А вечером пусть джинн из волшебной лампы исполнит все ваши желания.

 

За окном сегодня снежно и ветрено. Одевайтесь теплее.

 

Вот так едешь себе на работу, а у тебя из грузовика подворовывают слоны. Дело происходит на автомагистрали в Таиланде.

 

В Американском университете начнут готовить специалистов по каннабису. Студенты будут осваивать одно из двух направлений: химию или биологию, а также проводить лабораторные исследования.

При этом работа с психотропными компонентами в учебном плане не предусмотрена. Выпускники смогут работать в промышленности и в других организациях, регулирующих и изучающих каннабис.

 

Китаянка выложила в Сеть фотографию своего кота в медицинской маске. Из-за того что маска была великовата, хозяйка сделала на ней прорези для глаз. Забавный вид котика мгновенно покорил Сеть, а пользователи гадают, на какого мистического героя стал похож кот, создавая новые фотожабы с его участием.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем новый трек Louna.

 

В галерее сегодня кадры завтрака животных. Приятного аппетита.

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Автор: Администрация Myslo
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