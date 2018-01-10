10 января: Непростая яичница и загадочные итальянские животные

Доброе утро! Ну почему, почему, почему так хочется спаааать?!...

Начнем день с милоты. И с круглых животных!

Ох, суррикаты - ну точно мы после безумного новогоднего загула...

Кстати, а как вам толстенькие олени Санты?=)

Заряд бодрости от безумно позитивных итальянцев. На этот раз они пытаются угадать русские звуки животных. Вы когда-нибудь задумывались о том, что в разных странах люди повторяют звуки одних и тех же животных совсем по-разному?..

Новости!

В Новосибирском зоопарке впервые за пять лет родились пумята. Пока что из домика вышел только один детеныш. Осторожно, берегите свой мимиметр!

Пока мы тут по погодным условиям пребываем где-то в конце октября (или в начале апреля), за океаном прям зима-зима. Например, недавно житель штата Мэн (северо-восток США) снял на видео человека, катавшегося на коньках по замёрзшей кромке океана. Обычное же дело, что:

И немного не ко времени, но все же. Косметический гигант L’Oreal представил на выставке потребительской электроники CES устройство, которое подскажет, когда вам хватит загорать. Сенсор ультрафиолета UV Sense выглядит как наклейка на ноготь и взаимодействует с пользователем через смартфон, планшет или компьютер. Если поднести к сенсору смартфон, приложение сообщит вам, сколько вы провели на солнце сегодня, вчера и за все время использования устройства, а также когда вы исчерпали дневной лимит ультафиолета и когда вам пора переходить в тень. Купить UV Sensor можно будет уже этим летом; стоить оно будет около 50 долларов (3000 рублей).

Интересный факт о 10 января.

В этот день ровно 25 лет назад (в 1993 году) в Италии, в городе Эболи, запретили поцелуи за рулем автомобиля.

Штраф за нарушение — более 500 евро.

Хорошо, что мы не в Италии! Давайте целоваться.=)

Добавим красоты этому дню.

Видео с МКС: вода в невесомости. К обычной капле воды космонавты добавили таблетку антацида и пищевой краситель, получив в результате что-то вроде водяного «дискошара»:

Галерея к завтраку!

Мишель Балдини из Мексики любит завтракать яичницей. И готовит ее со всей фантазией! Обычные яйца превращаются на сковородке в снежинки, ромашки, мультяшных персонажей и в другие забавные штуки. Приятного аппетита, ням!

P.S. Еще больше фоток яичниц в инстаграме Мишель @the_eggshibit.