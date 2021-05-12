12 мая: бесконечные пупырки и программа, которая подстраивает мимику под дубляж

Доброе утро! Мы всё ближе к пятнице. А это значит, что пора подготавливать свое настроение к выходным. Поэтому читаем только хорошие новости. Поехали!

А она такая непостоянная. Сегодня в Туле утром ясная погода, а ближе к вечеру возможны дожди. Температура воздуха прогреется до +15 градусов.

С апреля в соцсетях можно встретить незнакомые для многих слова: пользователи хвастаются покупкой поп-итов (Pop-it, поп-ыт) и симпл-димплов (Simple Dimple, Simpl Dimpl). Особенно много роликов, где появляются цветастые силиконовые поля с шариками, на которые надо давить пальцами. Поп-ит сравнивают со спиннером по популярности. Антистресс-игрушки стали очень популярны в тиктоке.

Pop-it дословно переводится как «лопни это». Это детская игра, процесс в которой можно сравнить с лопанием воздушно-пузырчатой упаковочной пленки. Но если во втором случаем каждая «пупырка» одноразовая, то поп-иты можно давить с характерными ощущениями и звуками «бесконечно». Поп-иты бывают многих форм, размеров и цветов.

Simple Dimple — похожая, но немного другая игрушка. Функции те же самые, но у «димплов» меньше пузырьков и, соответственно, меньше размер. Их удобнее носить с собой и постоянно давить на нужные места. Некоторые игрушки своей формой напоминают фиджет-спиннеры — другой антистресс-аксессуар, ставший популярным благодаря интернету несколько лет назад.

И поп-иты, и симпл-димплы давно продавались в магазинах, но в 2021 году начался бум продаж, который вышел на пик к началу мая. Цена за одну игрушку редко превышает 300 рублей – 3-10 долларов.

В Daily Mail отмечают, что, судя по всему, ни у кого нет прав интеллектуальной собственности на создание поп-итов, поэтому магазины заполнились аналогами. Уже есть димплы на сотни пузырьков и даже чехлы для смартфонов с пузырьками.

В новой работе эстонского рэпера, по традиции, творится какая-то дичь. Здесь смешались кони, люди. То ли история средневековой Европы в кривом зеркале, то ли «Игра престолов» из альтернативной реальности. Сегодня слушаем Tommy Cash – Racked.

Британская компания Flawless выпустила программу TrueSync. Она с помощью машинного обучения синхронизирует дубляж с мимикой актеров. Теперь движения губ и лицевых мышц людей на экране будут совпадать с тем, что говорят актеры озвучания.

Нейросети сами проанализируют мимику персонажей на экране, подстроят под дубляж и заменят их лица на дипфейк. Компания Flawless выпустила проморолик, в котором показывает, как, к примеру, Роберт Де Ниро изначально во время съемок произносил свои реплики на немецком, а не на английском. Да что мы вам рассказываем, лучше нажмите на картинку и взгляните сами.

Каждый питомец — уникальная снежиночка, которая не похожа на остальные. Вот и отношение к мытью у них тоже разное. Одни с радостью плещутся в ванной и надувают носом пузыри, а другие даже лапкой боятся попасть в воду. Но и в том и в другом случае банные процедуры вызывают у домашних любимчиков самые яркие эмоции, которые хозяева иногда успевают заснять на камеру.

Хорошего дня и водного настроения!