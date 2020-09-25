25 сентября: хаски в раковине и фильтр, который превратит вас в аниме персонажа

Доброе утро! Начинаем пятницу бодро и задорно. А в этом нам помогут хорошие новости. Поехали!

Все еще тепло и ясно. Сегодня температура воздуха прогреется до +24 градусов. И на День города сохранится такая же ясная погода, а столбики термометров поднимутся до 22 градусов.

Взрослый хаски из Краснодара попытался залезть в раковину, чтобы искупаться. Но, кажется, пес позабыл, что он уже не щенок.

Опубликованное на канале ViralHog видео уже становится вирусным.

А вот другому взрослому хаски взобраться на раковину все же удалось. И даже получилось прогуляться по кухонному гарнитуру.

Кажется, раковина становится излюбленным местом у этих собак еще в детстве!

Летняя эстрада, беззаботная юность, катящиеся апельсины и шугейз по-рязански. Цвет настроения оранжевый. Хочется продолжения. Сегодня слушаем Krasochnobledno - «Лето».

С появлением различных фильтров и масок в социальных сетях появилась новая культура позиционирования себя в интернет-пространстве. Этот бум начался с приложения Snapchat, который стал популярным благодаря широкому спектру функций по изменению внешности его пользователя. С тех пор возможности фильтров и масок далеко шагнули вперёд и перекочевали в Инстаграм и ТикТок.

И вот приложение вернуло себе внимание благодаря новому фильтру, способному превратить вас в героя аниме. Опробовав фильтр на себе, пользователи сети пошли дальше. Они стали примерять фильтр на разных знаменитостях. Посмотрите, что из этого вышло.

Каждому человеку нужно личное пространство. Согласитесь, иногда очень хочется побыть одному: спокойно поработать, поесть, посмотреть кино. Но если у вас есть кот… В общем, об этом личном пространстве можно забыть. Никакой еды в одиночестве! Никаких принятий ванн и посещения туалета без общества кота. Смотрите сами в нашей галерее.

Хорошего дня и отличных выходных!